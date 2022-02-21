當翻拍金庸《倚天》淪為笑話｜每個人心中都有一齣王晶經典？

金庸迷在網上「群起而攻」，港產片迷又如何述說王晶執導的2022年版《倚天屠龍記》？一切似乎熟悉得來不用多說，王晶仍是王晶。不過，新版《倚天》顯然讓我們在居家防疫、減少外出期間多了一些談資。其實新版為什麼還可以引起觀眾——尤其是香港觀眾討論？



新版《倚天屠龍記》由林峯飾演張無忌、文詠珊（Janice Man）飾演趙敏、甄子丹飾演張三丰、古天樂飾演張翠山。（電影劇照）

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王晶的舊版《倚天屠龍記》由李連杰及張敏領銜主演，當年其實只拍了半部，傳聞票房欠佳，因此取消拍攝下集的計劃。近年王晶北上發展，再提重拍早已物是人非。於是他將整個計劃推倒重來，重新拍攝上下集《倚天屠龍記之九陽神功》及《倚天屠龍記之聖火雄風》。

正如王晶坦言，他致力拍攝「通俗」電影。王晶或許太過聰明，曾經以台灣、東南亞等二三線地區觀眾口味做參考，以通俗易懂的愛恨情仇打遍天下。如今龐大的中國市場口味紛雜，王晶仍試圖尋找一個觀眾主體，還繼續用恩怨報應招徠，必然面對失敗。

現在許多電影片商拍戲想賺錢，只重視IP（intellectual property，知識產權），大量改編大熱的文學作品。這些翻拍作品只是將大眾熟悉的情節搬上銀幕，按部就班地表演。編導沒有想過既然情節已經人盡皆知，戲劇的張力已經不能全靠原作的起承轉合，翻拍電影需要為觀眾提供刺激及新元素。創作者怎樣看待IP作品，似乎也是電影行業不得不面對的難題。

新版《倚天》看似華服加身，場景宏大，仔細觀察便不難看出很多元素是空洞多餘。那些模仿航拍的冰川風景，與片場佈景格格不入，加上特技虛張聲勢，難怪整齣戲成為一則笑話，觀看心理從一探究竟到「食花生」，倒也不失娛樂功用。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《《倚天屠龍記》：當翻拍成為笑話》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。