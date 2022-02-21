抗疫無法照辦煮碗　香港如何參考內地經驗？

香港的第五波疫情嚴峻，每日確診達數千宗，醫療體系崩潰。有醫療專家建議香港參考內地的抗疫經驗，但同時亦有人質疑內地與香港情況不同，不可能照搬內地的一套到香港。日前，民建聯創黨主席曾鈺成提到，香港不能完全跟隨內地，必須找出自己的抗疫方式。香港固然無法「照抄」內地的「作業」，但內地成功的經驗卻也不見得完全不可以參考。



香港難以仿效內地做到全面封城。（新華社）

說到參考內地，大致上可以分為短期的應急政策及長期的抗疫政策。香港當下疫情已大爆發，首要的任務是控制疫情，防止疫情持續擴大、盡力收治所有病人減少傷亡。政府先前表示人力物力嚴重不足，根本無法執行諸如全民檢測等內地常用的緊急處理政策。不過，在國家主席習近平指示下，內地已開始派出人員及物資抵港抗疫，緩解最為緊張的人力及資源缺口。

因此，現時最值得思考的是如何參考內地經驗，制定一些長期或能從短期轉化為長期的防控政策。內地能長期成功管控疫情，主要可以歸納成兩個基本要素，其一是防輸入和隔離都要夠嚴密、不可鬆懈；其二是萬一出現「漏網之魚」的話，行動反應要夠快。這兩個原則沒有內地與香港之分，有的只是執行能力與意志的差別。

在嚴密方面，嚴防輸入這點必須做到毫不鬆懈。香港的第五波疫情就是從機場免檢疫人員的小缺口引發。香港是國際金融都市，與國外的物資人員流動都比較多，長期的嚴密入境檢疫已引起不少國際企業投訴，也影響到貨機航班運作。取其折衷，香港其實可以參考這次北京冬奧閉環管理方式，在機場等對外關口設立閉環區，令訪客在閉環區內有一定的自由活動空間，同時也積極地為閉環區內的人進行檢測，主動隔離病者，避免閉環內出現大規模感染。這樣我們可以考慮讓閉環內的人與閉環外的人在特定的條件下會面。例如要求會面的雙方檢測皆為陰性、並且在會面後對閉環外的人進行密切追蹤檢測，防止其成為傳播源。這便可以緩解嚴密防疫對商業活動的干擾，也可以讓閉環內的人多一點活動空間，毋須困在隔離地點。

而香港要參考內地快速應對的能力，其中一項不得不學習的是像「健康碼」這些帶有追蹤功能的軟件......

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《擇優借鏡內地 避免跌落意識形態陷阱》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。