第五波新冠疫情大爆發，國家主席習近平就香港抗疫工作發出重要指示，強調要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。行政長官會同行政會議上周五（2月18日）批准引用《緊急條例》押後特首選舉，投票日由3月27日，延後至5月8日。

特首選舉破天荒押後，回歸二十五年來從未發生，但疫情當前，市民生命健康才是頂頭大事，延後選舉可說是順理成章，同時亦不必再勞煩人大常委會出手，算是為處理疫情「買時間」，政府務必在3月底前遏止疫情，讓選舉順利舉行。



朱兆麟表示，中央的抗疫安排展示「一國兩制」的獨特性，突顯行政長官的重要責任。（鄭子峰攝）

香港可持續發展研究中心執行總監朱兆麟表示，相信押後特首選舉的決定得到中央同意，消息公布後，港澳辦及中聯辦齊齊發稿支持及諒解特區政府決定，均顯示中央對特區政府的全面支持，亦反映只要特區政府提出合理要求，中央都會「照單全收」。

從時間點上分析，亦可看到特首選舉押後有重要訊息。《香港01》早前報道，特區政府計劃在3月進行全民檢測，近日在全港物色多個地點興建隔離治療中心，內地專家亦已經陸續來港協助。在中央全力支援下，香港第五波疫情須在兩個月內平息，若以1月下旬爆疫計，即3月底、4月初可緩和止息，屆時便可在相對安全的環境下，啟動提名期，再於5月初選出新特首，趕及在6月底前籌組新一屆政府，否則趕不及「死線」，香港回歸二十五周年的慶典活動無從談起......

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《特首選舉破天荒押後 港府處理疫情有「死線」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。