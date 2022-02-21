官媒唱好「自僱」捱轟 難掩蓋青年失業率高

根據2021年年中的官方數據，16至24歲的內地青年失業率高達16%，顯示有諸多高中及大學畢業生就業難。農村青年進城找工作難、大學生就業難，靠年輕勞動力為主的送外賣、餐飲服務等行業盛行，在此情況下，靈活就業人數自然增加。



以上數據可見年輕人選擇成為自僱人士可說是逼於無奈，然而日前中國官方媒體《光明日報》發表文章《年輕人選擇靈活就業，無需過度憂慮》，文中指「靈活就業不能以偏概全，雖然很多人失業，但多數青年是主動選擇」，刊登後惹來罵聲一片，部份西方媒體亦引用這篇文章，表示中國官方刻意以「靈活就業」一詞包裝，遮掩青年失業率高、經濟不佳被迫失業的現實狀況。

靈活就業的「主動選擇」，是建基在基層為了生存而飽受剝削的血與淚。（資料圖片）

國務院總理李克強去年5月召開一場國務院會議，談及大學畢業生共有九百多萬人，青年人就業壓力大，進城打工的農民工同樣面對就業難題，並談到靈活就業的法律保障問題，「目前全國靈活就業人員達二億人……不過，在法律和社會保障方面仍存在一些問題。」靈活就業當然是個人選擇，但這「主動選擇」卻隱含基層為了生存而飽受剝削的狀況……

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《官方口中的「靈活就業」為何惹惱網民？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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