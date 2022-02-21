北京冬奧被指是抗疫豪賭 西方媒體窮追「動態清零」不放

北京冬奧於2月20日完滿閉幕。防疫工作由開幕之前已經成為世界關注的焦點，以西方媒體為主的批評性觀點認為，「動態清零」不僅將中國自身置於災難之中，而且還拖累全球與病毒共存的進度。是次冬奧採取閉環式管理，參與者行動嚴格受到限制，以防他們與中國普通民眾接觸。因此，有更多觀點認為，冬奧閉幕後，數千工作人員返回家中才是考驗真正開始的時候。
英國《經濟學人》去年末曾發表長文，稱中國是一個「冷酷自私的威權國家」、「自我封鎖的巨型泡泡」。美國《紐約時報》今年初放言稱支持政府防疫政策的中國群眾犯下「平庸之惡」，將中國民眾與當年支持屠殺猶太人的德國人相提並論。「平庸之惡」的英文表述為「the banality of evil」。這本是德國哲學家漢娜阿倫特（Hannah Arendt）用來形容納粹德國時期德國人對屠殺猶太人支持的詞語。
其實，隨着新冠疫情兩年多的發展，以及各國不同防疫政策帶來的不同結果，部份西方媒體對中國防疫政策的評價也開始轉向……
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