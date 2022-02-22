基金大戶看好中國投資機遇　真金白銀增持中概股

掌管逾一億美元美股持倉的基金大戶，每季一次按美國監管要求披露持股名單。最新資料顯示，在美國上市的中概股﹐經歷監管打擊及中美角力升溫，令去年總市值累計縮水三分之一、估值跌至數年低位後，開始獲投行及對沖基金加注。



美國金融市場每個季度都會公布一份名為13F的文件，是由管理一億美元以上的股權資產機構向美國證券交易委員會（SEC）披露的，包括對沖基金、信託公司、養老金、保險公司等，會在文件中詳細交代所持有的在美國上市股票情況，以及相關資金去向。

芒格指在中國投的每一塊錢都更有優勢，眼下所投資的公司相對於競爭對手更強，價格卻更低。（Getty Images）

根據13F文件，「股神」巴菲特（Warren Buffett）長期拍檔芒格（Charlie Munger）旗下的投資基金Daily Journal上季逆市買入阿里巴巴，持倉增至逾60萬股，持股量是2021年第一季度末的近三倍。

在本月Daily Journal的年度會議上，被問及為何選擇投資中國及買入阿里巴巴時，芒格說：「中國是一個巨大的現代化國家，有數量龐大的人口，並且在過去三十年發展迅速。我們對中國進行了一些投資，因為從企業實力和股票價格方面他來看，投資中國能夠獲得比投資美國更高的價值。如紅杉資本這樣的頂級投資機構，做出了和我們相同的決策。」他堅信，在中國投的每一塊錢都更有優勢，眼下所投資的公司相對於競爭對手更強，價格卻更低。

與芒格持有相近投資理念的華爾街大戶亦逐步增持中概股，當中包括全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）。橋水在期內清倉大型美國電商股亞馬遜（Amazon）、Netflix及甲骨文（Oracle），轉而將資金投向估值低迷的中資電商股，一口氣加倉電商龍頭拼多多、京東和阿里巴巴。

拼多多獲較多基金大戶增持，其年度活躍用戶數已突破8億人。（資料圖片）

從持股數目計，在三大中資電商股中，橋水基金持有最多的仍是阿里巴巴，期內持倉股數升30%，令阿里巴巴成為基金十大持倉的第七位。

至於另一間對沖基金老虎環球管理的持倉名單，亦反映了對互聯網及電商股的投資熱愛。前五大重倉股依次為京東、微軟（Microsoft）、有「東南亞小騰訊」之稱的東海集團（Sea）、拉美金融科技公司NU，以及金融科技公司Snow。對於第一大重倉股京東，基金增持了5%，對拼多多增持12%，亦對視訊軟件ZOOM增持28%。

無獨有偶，公開表態繼續看好中國市場的新加坡主權基金淡馬錫（Temasek），亦在第四季增持了拼多多，更同時將京東新增入持倉股......

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《看好中國投資機遇 億元級美國大戶加注京東及拼多多》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。