財富力壓李嘉誠｜賭性堅強的「全球動力電池大王」

僅僅十年時間，一家初創企業從零起步做到全球第一，公司市值突破萬億，更重要是，這不是一家網路公司，而是相對傳統的製造業公司，這家企業就是寧德時代，被不少內地投資者稱之為「寧王」。股價暴漲也讓「寧王」掌舵人曾毓群進入媒體視野，去年福布斯富豪榜上，曾毓群以345億美元身價力壓李嘉誠，成為新進「香港首富」。



來自中國閩東的曾毓群與香港有點淵源，2005年他曾獲香港引進為科技專才，不過當時他只是一位不知名的科技創業者。如今，截至2月17日，在彭博億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index）上，曾毓群以482億美元財富穩坐「香港首富」。去年，寧德時代共有九位高管及早期投資者的財富超過十億美元，足以體現「寧王」造富能力之強。

曾毓群絕大部份時間在內地工廠上班，極少公開露面，鮮少接受採訪，主要精力都放於全球動力電池市場的攻城略地，也就是融資、擴張、再融資、再擴張。從過往的報道及寧德時代上市後的大動作，大致可勾勒其性格特徵和成長軌迹：貴人相助、專注技術、賭性很強、重鄉土情誼。坊間一直流傳，他的辦公室掛着一副「賭性堅強」的字畫，可窺見其個性或跟「愛拼才會贏」、熱衷冒險的福建人性格有關。

全球最大電動車電池公司寧德時代去年獲得全球32%的市場份額，在中國市場更佔據超過六成的市場份額，遙遙領先於排名第二的LG新能源。

曾毓群在閩東區寧德市嵐口村出生，當地過去以農業為主，傳統特產是茶葉、大黃魚等農產品，現在的寧德特產卻變成鋰電池，也就是動力電池產業。曾毓群的鄉土情結強烈，想為家鄉做點事，但不願只是捐錢，更渴望建立產業造福家鄉，去年該市GDP高達3,151億元人民幣。

據說，曾毓群選擇創業是因被上司「忽悠」，於是毅然在香港成立新能源科技有限公司（ATL），投身新興的鋰電池技術。當年藉助蘋果發布iPod，進入蘋果供應鏈，成為消費電子產品的鋰電池大王。其後公司被全資收購，輾轉成立「寧德時代新能源科技有限公司」（CATL），並大幅擴張上下游產業鏈，大舉投資及收購鋰礦、電池專利等一系列企業及資源，最終成為「全球動力電池大王」，終煉成「寧王」的傳奇故事。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《香港新首富曾毓群：「賭性堅強」的全球動力電池大王》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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