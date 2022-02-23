內地中小微企疫下生存艱難　政府如何紓困？

受新冠疫情及防疫措施影響，全球中小微企業一片愁雲慘霧，連率先控制住疫情、實現經濟復蘇的中國內地亦不例外。有研究顯示，內地中小微企的盈利能力大幅下降，經營者普遍面對成本上升、消費乏力及融資壓力大的情況，經營環境相當困難，對前景缺乏信心。值得一提的是，為了幫中小微企渡過難關，內地政府的扶持力度正在加大，諸如減稅降費等措施或能為企業減輕不少負擔。



今年1月，北京大學企業大數據研究中心、北京大學中國社會科學調查中心、螞蟻集團研究院、網商銀行聯合發布了《中國小微經營者調查2021年四季度報告》。報告顯示，小微經營者的營業收入始終無法恢復到疫情前的水平，2021年第四季度相對2019年同期的經營恢復比例僅為30.6%。

此外，小微經營者的淨利潤率很低，在2021年第四季度僅為2.5%，具有「餬口型」特徵，需要薄利多銷維持運營。

報告顯示，小微經營者的營業收入始終無法恢復到疫情前的水平，2021年第四季度相對2019年同期的經營恢復比例僅為30.6%。（新華社）

報告發現，中小微企業的經營壓力主要來自成本的上升和需求的疲軟。因此，政府不僅要從宏觀政策方面增強需求端，改善經濟預期，也要加大對中小微企業的扶持力度，幫助其渡過難關。中國財政科學研究院院長劉尚希表示，目前中國市場主體總量突破1.5億户，個體工商户突破1億户，激活中小微企業的活力，對穩定宏觀經濟至關重要。

事實上，進入2022年後，中國政府已經加大了對中小微企業的幫扶力度。1月19日，國務院常務會議提出，為幫助企業紓困解難，促進創業創新，會議決定，在前期已對部份到期稅費優惠政策延期的基礎上，再延續執行涉及科技、就業創業、醫療、教育等另外11項稅費優惠政策至2023年底。

上周一（2月14日），國務院常務會議又釋放了新一輪減稅降費的「大禮包」。根據會議，中國政府將進一步加大餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業稅費減免，延續並將地方「六稅兩費」減免政策範圍擴至全部小型微利企業和個體工商户等......

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《中國小微經營者困難重重 政府需加力幫扶》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。