胡恩威專欄｜未來行政會議的角色與功能

行政會議是殖民地時期的一個設計。九七前的行政會議基本上可以分為兩個模式︰前彭定康時期行政會議是英國殖民地管治精英的「諮詢」架構，成員來自英資集團及香港大學等精英代表，他們非常低調，保持一定的神秘感。

行政會議本來對公務員及政府進行直接監督和指導的功能，但彭定康時期「弱化」了行政會議，政策主導權大多轉移到政務官身上，行政會議變得有點像「被動」式的政治花瓶。



行政會議的角色應該更主動地用專家角度，協助特首制定香港發展策略，尤其是進入大灣區融合。

回歸後，董建華時期的行政會議比較像一個高級政治顧問制度，後來從曾蔭權、梁振英到如今的林鄭政府，行政會議的功能都十分模糊。目前的行政會議比較像特首的高級政治放風公關。其實行政會議在憲制上有一定角色，就是特首會同行政會議的集體負責。九七前港督、九七後特首很多決策都是和行政會議一起「決定」，所以行政會議有核實特首的工作功能。

未來的城市競爭力取決於政府能力，行政會議是管治團隊核心之中的核心，未來行政會議成員應具高層次策略性思維，思考及前瞻未來發展佈局，才能真正提升管治效能。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《未來行政會議的角色與功能》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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