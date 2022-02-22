《IT狗》的創科夢｜撇開「大台理論」　誰關心私隱漏洞？

近期大熱的Viu TV劇集《IT狗》被捧為「神劇」，網民實踐「大台理論」聯合創作《IT有情人》，更跪求原班人馬開拍第二季。主題圍繞資訊科技的《IT狗》有不少金句及「地獄梗」，劇中更拋出許多由創科引伸到日常生活的議題，例如個人私穩及數據產權。



《IT狗》揭示不少資訊科技人才擁有社會使命，並非唯利是圖的庸碌之輩。（電視劇照）

《IT狗》的科網巨頭將旗下應用程式的用戶數據秘密出售，並與現實中八達通售賣客戶資料事件相提並論。不過，劇中的科網公司向公眾道歉，並向每名用戶派十元，短視功利的用戶皆大歡喜，事件就此平息。大結局揭發「大反派」四出搜羅大數據，原來是為了研發通用人工智能，企圖操控用戶生活，令其命運任由科技精英主宰。電視劇對濫用個人資料的狀況大加鞭撻，但在現實中，關注數據權利的人卻少之又少，就像劇中拿了十元便心滿意足的小市民。

鄒崇銘在《從《IT狗》、科技城到數據產權》一文剖析，大眾每日使用的網站、應用程式和社交媒體，無時無刻蒐集和監控用戶的一舉一動，大家早已習以為常。正如《監控資本主義時代》一書指出，這並不單純是個人私隱洩露的問題，亦不只是用戶接收的網上資訊將被嚴密過濾。久而久之，藉着強大的監控和預測能力，智能系統將更進一步駕馭物質世界，操控大眾在日常生活接觸的一事一物，甚至直接掌控人的身體、感觀以至行為。

科技巨擘鋪天蓋地搜羅用戶各種各樣數據，甚至深入至私人生活的隱秘層面；由此運算程式的預測能力將大大加強，甚至能精準至各個生活細節，而對行為的操控亦更全面覆蓋。當經濟和政治掌控科技的權力滙聚起來，我們方會驚覺已置身於與《22世紀殺人網絡》（The Matrix）無異的世界。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《從《IT狗》、科技城到數據產權》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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