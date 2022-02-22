《IT狗》談「數據產權」，監控時代能否步步安心？

「很多人認為他們的vision是make a better world，但這個理念對現在的我來說實在太大，我只是想為香港⋯⋯make a better tomorrow。」——《IT狗》



據說，以創科為背景的Viu TV劇集《IT狗》的劇本籌備經年，但不無巧合，創新科技亦是現屆政府的告別代表作。假如北部都會區是其中的重點建議，當中的新田科技城便是重中之中。



人類未來並非由科技本身所決定，而是由利用或濫用科技的人類決定。人工智能和機械人會否蠶食人類的利益，全視乎它們的擁有權誰屬——創科產業以現存企業模式營運，自然對多數人處境不利；假如多數人能分享擁有權和經濟成果，則科技造成的問題便能得到緩解。

事實上，正如《IT狗》充分揭示，資訊科技人才往往擁有強烈社會使命感，對人類未來發展具有深切的關懷和抱負，通常皆並非唯利是圖的庸碌之輩。如何集合創科人才的專業力量，對數據產權等前瞻性議題進行研究，並引發公眾的關注和討論，實在是取諸於民、用諸於民，回饋社會和用戶的最佳方法。

鄒崇銘在《從《IT狗》、科技城到數據產權》一文拋磚引玉，就數據產權提出一些基本政策原則，期待社會出現更多討論：

．涉及法律保障的核心個人私隱資料，應由具法定權力的非官方信託機構管理。任何機構包括政府取用資料，須先徵求被取用者同意。

．任何機構取用核心私隱以外的個人數據，須確保後者知悉取用程序及使用狀况。被取用者擁有取回、轉移及刪除個人數據的權利。

．任何機構取用個人數據，須向被取用者支付數據使用費，以體現數據產權的應有保障。

．任何機構取用個人以外的集體數據，須向法定非官方信託機構支付使用費，後者以公開、公平和民主原則運用有關款項。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《從《IT狗》、科技城到數據產權》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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