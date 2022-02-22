星巴克事件實為小誤會 歸類為洋我予盾是「想太多」

重慶星巴克磁器口門店，最近因被扔雞蛋、送白花而暫停營業。事緣有網民指該店以「影響品牌形象」為由，驅趕在店外就餐區吃飯的民警，引發群情激憤，各方對星巴克口誅筆伐，有些人甚至把這次事件升級為「洋我」衝突，怒罵「洋垃圾早該滾了」。然而，事情的經過真的如此？為何連環時前總編胡錫進都要開腔勸導？



星巴克官方曾為事情經過發布調查聲明，指因為有顧客希望在戶外客區就餐，侍應與民警協調座位時，因言語不妥引發溝通誤會。但事件過程中不存在網傳的「驅趕民警」及「投訴民警」。有似乎更了解內情的網友指出，「民警在吸煙區吃飯，有顧客想抽煙，星巴克店員詢問民警能不能換個位置，並非驅趕。」不過，從已經透露的事件訊息看，此事應該是由「協調座位」引起的小摩擦、小口角。

星巴克中國官方微博發聲明解釋事件，並表達歉意。（微博）

人們確實要就此事深究不放，該受批評的也只是重慶磁器口那家星巴克門店，但要因此將批評攻擊方向，轉向整個星巴克品牌，將如此小事升級為「洋我」民族矛盾，那就顯然失了分寸。因此，《環球時報》前總編輯胡錫進對此事表態稱，「星巴克已經表達歉意，警方如果不表達異議，我建議讓事情翻篇。」又指此類「上綱上線」的行為，長遠「不利於維護我們國家開放的大環境」……

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《星巴克事件微不足道 不宜盲目挑動對立情緒》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第305期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

總動員抗疫 集體解難決心不可缺

嚴峻疫情當前，我們普通市民可以做什麼？

財政預算案需要為民生補漏

官方口中的「靈活就業」為何惹惱網民？

好一場「烏克蘭危機」 好一場眾生相

中國小微經營者困難重重 政府需加力幫扶

豐縣鐵鏈女事件的教訓：地方政府如何墮入塔西佗陷阱

香港新首富曾毓群：「賭性堅強」的全球動力電池大王

輝瑞試驗數據惹爭議 是時候為幼兒接種疫苗？