財政預算案2022｜政府節流 會否再向民生資源開刀？

本周三（2月23日），財政司司長陳茂波將以遙距視像形式在立法會會議上發表2022/23年度《財政預算案》，這亦會是本屆政府任期內最後一份《財政預算案》。過去一個月間，陳茂波曾經為此撰寫了多篇網誌隨筆文章，相繼談到自己編製下年度預算時「大原則是既要着眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定……穩慎平衡、長短兼備，才能讓香港經濟乘風借力、揚帆前進」，後來又稱要「在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署」，不過好像卻未明言中、長期的民生事務是否在其顧慮之列。



官員不時強調牽涉民生事務的公共財政資源沒有被削減，其最大依據在於教育、社會福利和衞生健康三個政策範疇的政府經常開支維持在58%。該水平跟近幾年的比例確實大致相若，然而值得注意的是，這裏只有計算政府一般收入賬目下的經常開支，其他非經常或非經營開支並未被囊括在內。

陳茂波在網誌提及，財政預算案的起始點是如何善用公共資源，而市民期望看到公共政策及服務能改善民生。（資料圖片）

改看政府開支總額數字的話，就能發現2021/22年度預算有關範疇資源僅佔不足47.7%，再之前的2020/21年度修訂預算更少至37.3%，兩者比例皆低於回歸以來到2020年3月間歷年平均實際開支水平的48.7%，似乎反映港府節流仍有在向民生領域動手……

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《財政預算案需要為民生補漏》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第305期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

總動員抗疫 集體解難決心不可缺

嚴峻疫情當前，我們普通市民可以做什麼？

財政預算案需要為民生補漏

官方口中的「靈活就業」為何惹惱網民？

好一場「烏克蘭危機」 好一場眾生相

中國小微經營者困難重重 政府需加力幫扶

豐縣鐵鏈女事件的教訓：地方政府如何墮入塔西佗陷阱

香港新首富曾毓群：「賭性堅強」的全球動力電池大王

輝瑞試驗數據惹爭議 是時候為幼兒接種疫苗？