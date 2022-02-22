Omicron專攻老幼 兒童染疫易生嚴重病變留後遺症

根據衞生署衞生防護中心數字，本港今日（22日）新增6,211宗確診個案，6,208人屬本地感染，當中有31名確診者疑感染Delta變種病毒，另截至昨晚，初步確診個案達9,369宗。昨日公布的死亡個案中，涉及一及11個月大女嬰，她前日因持續抽搐入院，檢測呈陽性反應，入院短短一日即告不治。病逝女嬰成為疫情以來最年幼死者，她的多名家人的快測均呈陽性，包括其父母、哥哥、孖生妹妹。



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醫院管理局上周三（2月16日）公布的數據顯示，此前兩周之內有17%確診者是17歲以下兒科病人，當中9%年僅六歲以下。過去十日之內，先後有三名染疫幼童死亡，這令不少家長措手不及，因為在大多數人的印象當中，新冠病毒疫情自2020年爆發以來，並未在未成年群體。

Omicron病毒在人類支氣管組織的複製速度較快，一旦遇上氣管較成人細小的兒童，就會造成不小傷害。香港大學急症醫學部臨床助理教授衛家聰2月8日出席中西區地區康健站主辦的《兒童及青少年接種新冠疫苗你要知》網上講座時提出，Omicron會對5至13歲兒童產生一種名為「小兒多系統炎症候群」（MIS-C）的特殊病徵。

衰老和新冠病毒感染之間存在明顯關聯。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超無奈道，由於接種年齡放寬得太遲，兒童接種率遠遠低於成人。除了兒童之外，長者是另一個備受新冠病毒侵襲的對象。到目前為止，本港已有逾50間安老院爆疫……

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《兒童長者驟對高感染——低接種率禍害顯現》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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