馬可斯家族貪腐聞名 為何菲律賓大選支持率卻遙遙領先？

由於菲律賓總統只有一屆任期，現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）不能尋求連任。不過，菲律賓以家族政治聞名，踏入二十一世紀以來的三任總統，除了杜特爾特本人之外，都是前總統的後人。5月9日的總統選舉預計也將重回家族政治的傳統，而「重新」入主總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）的很可能是前獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子、人稱「邦邦」（Bongbong）的小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）。



杜特爾特之女薩拉出席其與小馬可斯的選舉活動。（美聯社）

根據近月民調，小馬可斯支持度超過一半，在得票最多即可獲勝的菲律賓總統選舉中，可望帶來超額的勝利（杜特爾特2016年只以不足四成得票勝選）。不過，小馬可斯也未必能夠穩坐總統之位。問題不在於民意支持，而在於他會否被取消參選資格。小馬可斯曾因遺漏報稅獲罪，有人向選舉委員會申訴，指其犯罪記錄使他沒有資格參選。如今，選舉委員會已駁回其中一項申訴，尚有另外一項正在處理，無論結果如何，雙方都可以上訴至最高法院，動輒要數個月才能解決。

有分析認為，若然如此，總統一職將由副總統補上。雖然菲律賓的正副總統分開選舉，但此刻小馬可斯卻與另一位重量級人物、杜特爾特之女薩拉（Sara Duterte）結成正副總統同盟，而小馬可斯已表達過接受後者頂替的意願……

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《菲律賓前獨裁者馬可斯家族何以回朝在望？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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