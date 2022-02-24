從華裔女律師案 看「五眼」聯盟對中共統戰工作的情報誤區

1月中旬，英國對內情報部門「安全局」（Security Service），又稱「軍情五處」（MI5），向國會全體議員發出一項名為「安全局干預警報」（Security Service Interference Alert）的史無前例警告，指稱現年58歲的英藉華裔女律師李貞駒（Christine Ching Kui Lee）與中國共產黨的統戰部協調，試圖透過把來自香港及中國內地的外國人捐款轉到英國去支持現任國會議員及有抱負成為國會議員的政治人物，秘密干預了英國政治；它還警示議員要警惕李貞駒與北京的聯繫和她在英國推動中共的議程，要求議員盡量避免跟她接觸。



1月中旬，英國情報機構軍情五處向國會全體議員發出警告，指有一名華裔女律師代表中國共產黨試圖干預英國政治。（資料圖片）

事件引發廣泛報道和社會討論，有英國主流媒體想透過李貞駒案去宣傳一個似是而非的敘述。一方面，它說李貞駒並不屬於為中國國家安全部工作的「斗篷和匕首型」（cloak and dagger type）人物，否則她不可能仍在英國。這說法有恫嚇動機，且站不住腳。因為李貞駒是英國公民，法律上不容許將她驅逐出境。這說法也將中國國家安全部妖魔化到危言聳聽，並不合乎專業水平。

黃伯農將於本文從英國主流媒體的敘述，提出「五眼」（Five Eyes）情報聯盟近年出現對華情報誤判的問題。

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《「五眼」聯盟對中共統戰工作的情報誤區》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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