疫情助推第四次工業革命　香港需要培養怎樣的人才？

現今科技發展一日千里，每隔幾年就出現不同程度的工業革命，如人工智能（AI）、區塊鍵及虛擬實境（VR）等，改變人類的生產模式、生活模式及社會模式。在疫情之下，傳統經濟大幅停擺，以互聯網為基礎的第四次工業革命轉型卻正在加速。

當世界經歷巨大變化的同時，香港在各方面也經歷改變。在經濟方面，知識型經濟已成為主流，香港需要提高競爭力，轉向高增值、以科技為本的生產和服務模式。在此情況下，香港必須培養有多方面知識和才能，並有應變力、創造力的人才。



敎育制度必須跟上新時代的步伐，持續培養出具全球競爭力的人才，社會才能持續向前。（梁鵬威攝）

根據政府統計處發表的數據，香港曾受專上敎育的勞動人口，已由2008年的31.4%增至2017年的40.2%，惟較高級技術職位的増幅則較為落後。現今香港勞動人口的學歷普遍提升，但年輕人向上流動的機會卻比以前遜色，香港社會有必要提升青年競爭力。

本文將首先簡介國際認可的敎育標準，並討論香港的經濟及社會發展所需要的人才，隨後以此檢視香港現存敎育之不足，最後就敎育在未來如何促進香港的經濟及社會發展提出一些建議。

第四次工業革命中，「敎育4.0」 改革確定了學習內容和體驗的八個關鍵特徵，並對高質量的學習作出定義，主要包括以下各項：

一、全球公民技能：建立更廣闊世界觀、可持續發展的意識，並在國際社會中發揮的作用；

二、創新和創造力：培養創新所需的技能，包括複雜問題的解難能力、分析思維和系統分析能力；

三、技術技能：掌握建基於發展數據技能的知識，包括程式編寫、數據責任和技術使用；

四、人際交往能力：關注人際情商，包括同理心、協作、談判、領導力和社會意識；

五、個性化和自定進度的學習：根據每個學習者不同的需求，具靈活性而使每個學習者都能根據自己的節奏去學習；

六、包容性學習：學習不僅限於校內學生，所有人都有機會學習；

七、問題導向和協作學習：學習內容由過程導向，要求學生與同儕協作；

八、終身學習：以學生為本的學習，學習的設計使每個人都能根據個人的需要，發展他們現有的技能或學習新的技能。

社會整體公民質素的提高亦有賴於敎育。經濟合作暨發展組織（OECD）在《未來敎育與技能：敎育2030》報告中便提到，除了知識和技能，學生需要具備四方面的的態度及價值觀，包括個人、本土、社會和世界，以應對未來複雜多變的新環境......

羅文華

工商管理博士，有逾三十年保險及銀行業工作經驗，關注經濟發展、創新科技及金融業規管等議題



詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《教育如何促進香港經濟及社會發展》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。