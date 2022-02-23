烏克蘭危機｜美俄較量進入最關鍵階段

近來美俄之間呈現出不斷升級的態勢，俄羅斯總統普京在當地時間2月21日簽署總統令承認烏東兩州的獨立，並派兵進入維和；美方隨即取消原本敲定的兩場對俄高層會議，美國總統拜登昨日（22日）宣布向俄羅斯實施新制裁，並警告俄國若繼續侵略，將採取更嚴厲措施。

可以預見，雙方短時間內都不會再回到談判桌上。普京強硬回應西方對其安全訴求的漠視，北約尚未完成再向東擴張，已面對俄羅斯成功將軍事防線向西推進。面對頓涅茨克和盧甘斯克當前的政治現實，美國除了制裁，似乎也無計可施。



當地時間2月21日，俄羅斯總統普京正式簽署總統令，承認烏克蘭東部頓涅茨和盧甘斯克為獨立國家。（美聯社）

VIDEO: Putin says Russia's interests 'non-negotiable' amid Ukraine crisis.



Russian President Vladimir Putin says Moscow is ready to look for "diplomatic solutions" amid raging tensions with the West over Ukraine but stresses that the country's interests were non-negotiable pic.twitter.com/T3czkrNQqV — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2022

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美俄較量如何走到今天這一步？俄羅斯的核心安全訴求究竟是什麼？美國和北約為何不予接受？普京會否進一步將烏東地區吸納進俄羅斯？衝突會否進一步升級，甚至失控？

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《好一場「烏克蘭危機」 好一場眾生相》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。