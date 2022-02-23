烏克蘭危機｜美俄較量進入最關鍵階段

撰文：01周報
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近來美俄之間呈現出不斷升級的態勢，俄羅斯總統普京在當地時間2月21日簽署總統令承認烏東兩州的獨立，並派兵進入維和；美方隨即取消原本敲定的兩場對俄高層會議，美國總統拜登昨日（22日）宣布向俄羅斯實施新制裁，並警告俄國若繼續侵略，將採取更嚴厲措施。
可以預見，雙方短時間內都不會再回到談判桌上。普京強硬回應西方對其安全訴求的漠視，北約尚未完成再向東擴張，已面對俄羅斯成功將軍事防線向西推進。面對頓涅茨克和盧甘斯克當前的政治現實，美國除了制裁，似乎也無計可施。

當地時間2月21日，俄羅斯總統普京正式簽署總統令，承認烏克蘭東部頓涅茨和盧甘斯克為獨立國家。（美聯社）
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美俄較量如何走到今天這一步？俄羅斯的核心安全訴求究竟是什麼？美國和北約為何不予接受？普京會否進一步將烏東地區吸納進俄羅斯？衝突會否進一步升級，甚至失控？

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《好一場「烏克蘭危機」　好一場眾生相》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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