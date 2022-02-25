豐縣鐵鏈女事件 如何讓地方政府威信盡失？

過去一段時間，中國江蘇省徐州市豐縣一個被鐵鏈鎖在一間破屋的中年女人視頻，成為網絡社交媒體的關注焦點，她蓬頭垢面，寒冷天氣裏衣衫單薄，有指她已生育八個孩子，事件很快引起網民普遍同情和憤怒。豐縣縣政府、徐州市政府先後發出四份前後矛盾的通告回應，民眾斥責當局動用公權力試圖掩蓋拐賣虐待婦女真相。不論徐州和豐縣政府說什麼，公眾幾乎都不再相信，當地官方陷入「塔西佗陷阱」，事件更為中國優化地方治理敲響警鐘。



就這件事件，從豐縣到徐州市，官方一共發出過四次通報，前三次一出皆是惹來無數罵聲，首先說並沒有拐賣成份，又再說當事人有精神病，第三次又再出現一個走失的版本，錯漏矛盾之處連一般民眾都能一眼看穿，亦顯現並不收貨。及至第四次通報，官方終於披露，事件確實存在拐賣行為，然而卻仍留下很多疑點。

徐州鐵鏈女事件一直發酵，民眾斥責當局動用公權力試圖掩蓋拐賣虐待婦女真相。（網上圖片）

可以說，徐州市和豐縣官方的四次通告每一次都幾乎否定了上一次的說法，每一次的通報都有很多關鍵的漏洞，無法常理和證據完全無法相符，實難服眾。這樣一來，徐州市、豐縣等地方政府完全喪失了公信力，網絡上的質疑和批評之聲更加洶湧。連中國《環球時報》前總編輯胡錫進也無奈地說：「從政治上說，這是悲劇性的。它是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘。」徐州和豐縣的地方政府徹底陷入了「塔西佗陷阱」之中……

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《豐縣鐵鏈女事件的教訓：地方政府如何墮入塔西佗陷阱》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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