兒童染Omicron易成重症 家長盼快打針 專家意見相反？

本港第五波疫情持續惡化，至今（25日）更突破單日萬人確診高峰，亦新增47人逝世，死者年齡介乎9至100歲，當中僅5人有打針。各地科學研究已證實，接種疫苗雖然未能完全防止感染新冠肺炎變種病毒，但卻可有效防止感染者症狀，減低演變成重症的機會。隨着愈來愈多兒童感染及病逝，家長們皆期望可及早為幼兒接種疫苗。然而，疫苗生產商輝瑞（Pfizer）及BioNTech最近卻應美國食品及藥物管理局（FDA）要求，向監管機構延後為五歲以下幼童緊急接種其疫苗的申請，這是否代表幼兒接種仍然存在變數？



育有兩歲女兒的兒科醫生Alpa Shah表示：「疫情期間大家一直在說，『幼童感染也只會有輕症，而現在兒童也可以接種疫苗』，但似乎忘記他們之中還有一個組別的人還未有受到保護。」然而，近日FDA的決定，卻令這些渴望盡早為幼兒接種疫苗的家長和醫生失望。育有八個月大兒子的家長Rachel Perera更向《紐約時報》說：「我感到沮喪、絕望、困惑。我覺得當局好像在『搬龍門』。」

有醫學專家和家長同意FDA的做法，等待更多研究數據再決定是否為幼兒接種疫苗。圖為美國一名八歲兒童接種輝瑞新冠疫苗。（Getty Images）

美國約翰霍普金斯兒童醫院兒科傳染病專家Juan Dumois認為值得為五歲以下孩子接種疫苗：「因為即使這年齡層感染新冠肺炎後大多數只是輕症，但有一些孩子並不是。」然而，有很多醫療專家支持FDA的做法，認為畢竟現有數據並不足以證明疫苗的功效。威斯康辛大學麥迪遜分校兒科傳染病專家James Conway讚揚FDA「做了正確的決定」，是「理性和科學的勝利」。

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輝瑞試驗數據惹爭議 是時候為幼兒接種疫苗？