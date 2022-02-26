健康社會不可能只有一種聲音：中國需要怎樣的媒體環境

近月江蘇省徐州市「豐縣鐵鏈女事件」，一直在中國輿論場發酵，民意洶湧不斷。為了平息輿情，徐州市和豐縣發出四份官方聲明，但疑點重重，尤其是前兩份官方通報有以闢謠的方式傳謠、造謠的嫌疑，使得網絡輿情更加洶湧和猛烈，徐州市和豐縣的政府公信力備受衝擊。



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縱觀整個事件脈絡，令人感到遺憾和詫異的是，面對如此洶湧的輿情，面對民眾對於事情真相的渴望，中國官方媒體，包括《人民日報》、新華社、央視在內的中央級媒體，幾乎普遍處於失語狀態，既沒有紮實的報道，又沒有評論，彷彿豐縣八孩女子事件不存在。

楊某俠獲送院檢查及治療。（網上圖片）

反倒是中國大量的自媒體、網民，面對無時不在的刪帖封號壓力，持續關注和發聲，將整個事件的熱度不斷推向高潮，倒逼官方查明真相。

豐縣八孩女子事件讓許多人感到疑惑或痛心的是，為何中國官媒大多失聲？為何在近些年壓制了市場化媒體的調查報道空間後，官方媒體未能及時跟上？難道是因為豐縣八孩女子事件是負面新聞，不是正能量，所以官方媒體都在層層等命令？如果真是如此，那官方媒體的新聞客觀性、專業操守和職業倫理，都去哪了？官方媒體究竟是代表誰的聲音？還是為人民發聲嗎？

詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《從官媒失聲談起：中國需要怎樣的媒體環境》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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