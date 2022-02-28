周報獨家精選｜蘇聯解體種下心結 引發俄烏今日衝突？

上周一（2月21日），俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）兩州分離主義政體的獨立地位，開啟了其後一連串從東、南、北三方進攻烏克蘭的戰局。當時，普京的主要行動尚在俄方對頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩個「共和國」的主權認定，但其為此而作的講話卻開宗名義指向「烏克蘭問題」，為比頓、盧兩區更大的戰事拉開序幕。

無論是頓巴斯還是烏克蘭，兩者的獨特政治、文化和身份認同都源於其蘇聯歷史，要如何解構這些獨立自我定位所帶來的衝突，以至其在地緣政治之中所產生的問題，並沒有成法可循。但有一種理解卻是可取的：今天俄烏之間的亂局，突顯出一個現實，即蘇聯解體並不是一個歷史節點，而是一個歷史過程，我們今天仍是這個過程的見證人。

系列報道：

烏克蘭問題是蘇聯解體的未解之結

普京出兵的上限與下限

烏克蘭背向俄羅斯的兩條歧路

烏克蘭的前車之鑑 台海的未走之路

美俄持續博弈：各打什麼算盤？

烏克蘭變局對歐亞地緣政治的影響

烏克蘭軍人在基輔市中心戒備。（Emilio Morenatti／美聯社）

大疫當前 私家醫院何以被動？

第五波新冠疫情下，公院私院狀況大相逕庭。公立醫院醫護疲於奔命照顧大量病人，但私家醫院仍有餘力收症，甚至有私院門診拒收有新冠病徵者，直到近日才陸續宣布接收由公院轉介的非染疫病人進行治療和手術。其實私院有少量隔離病房和防感染裝備，是否真的連一個輕症或康復中的新冠病人也不能接收？私院援手出現於公院爆煲之後，反應未免過慢，當中反映什麼問題？整個公私營合作可以如何改善？

請按此閱讀全文。

2022年2月25日，伊麗莎白醫院急症室爆滿。（張浩維攝）

清零還是共存 中國抗疫模式有無「第三條路」？

隨着香港第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，一些令人無奈又莞爾一笑的段子在網絡上流行開來。比如有這樣一個網絡段子：現在面對疫情除了中國站着，其他所有國家都選擇「躺平」，但是最辛苦的是香港，一直在做仰卧起坐。

在席捲全球的新冠肺炎爆發兩年多後的今天，究竟是如站着的中國內地一樣「動態清零」，還是如其他國家一樣選擇躺平「與病毒共存」，雖然對香港來說基於民生正確、政治正確沒有選擇的餘地，只能向內地看齊「動態清零」，但香港正在爆發的第五波疫情，確也將一個問題擺在中國面前：「動態清零」和「與病毒共存」之外，究竟有沒有「第三條路」？香港此番抗疫實踐，又將如何啟示內地探索新的防疫模式？

請按此閱讀全文。

北京在冬奧會期間實行閉環管理。（Getty Images）

唱高散貨苦主現身說法 證監三年凍結111億元騙局資產

香港證監會及警方去年12月中瓦解涉嫌「唱高散貨」騙局的不法集團，涉及金額達1.7億元，被捕人士涉及三間上市公司高層及股東，包括龍皇集團（8493）創辦人幟哥。

該類騙局已出現至少三年，佔證監會調查的個案40%，共凍結111億元資產。《香港01》成功聯絡一名苦主，講述整個被騙經過。騙徒假冒著名股評人，開設通訊群組並提供心水股票設局，行內人直言幾乎每個股評人都曾被冒認，更有人無辜被告。

請按此閱讀全文。

黃先生被假冒股評人的騙徒欺騙，墮入「唱高散貨」騙局，損失近萬元。（黃寶瑩攝）

敬請留意2022年2月28日出版的第306期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。