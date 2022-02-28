烏克蘭代表團抵達白羅斯　莫斯科談判目標明確

烏克蘭總統辦公室2月27日發布消息指，將派代表團同俄羅斯進行和平談判。而在同日早些時候，俄羅斯總統普京下令戰略威懾力量進入特殊戰備狀態，意味和談將在核陰影下進行。與此同時，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，談判期間不會停止軍事行動，俄方已提前告知烏方。可以預料，不論是在戰場抑或談判桌，普京都會將他早前提到的「去軍事化」和「去納粹化」進行到底。



塔斯社消息指，俄烏代表團將於白羅斯當地時間2月28日早上進行談判。（塔斯社）

普京如此定義其軍事目標，點出了在他眼中，烏克蘭自蘇聯解體以來所走上的兩條歧路。首先，烏克蘭作為一個主權獨立的國家，當然有權利擁有自己的軍事力量。普京「去軍事化」的要求，並非要剝奪烏克蘭擁有自身軍力的權利，而是要制止烏克蘭近年依賴北約國家輸送軍備，甚至企圖最終加入北約的政治趨勢。

至於「去納粹化」，或普京對於烏克蘭當局「新納粹」的標籤，某程度上是一種較為情緒化的宣傳用詞。「納粹」標籤所要針對的，是潛藏於烏克蘭主體性中的反俄情意結，及其在現實政策上的體現。在此刻的烏克蘭民族情緒當中，要肯定烏克蘭的身份恍惚就是要否定俄羅斯歷史、語言、文化在烏克蘭「你中有我、我中有你」的現實。

The #Ukrainian delegation is already in Belarus for talks with the Russian delegation: reports pic.twitter.com/cCfV8FQ5PU — CGTN (@CGTNOfficial) February 28, 2022

不過，普京此刻的軍事行動能否改變此等心態，卻值得懷疑。畢竟，其2014年併吞克里米亞的強硬行動，最終只導致烏克蘭民族主義之火燒得更為旺盛。要讓在歧路上與俄愈行愈遠數十年的烏克蘭止步，普京還需要比軍事武力更強的武器......

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《烏克蘭背向俄羅斯的兩條歧路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。