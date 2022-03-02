拜登矢言令普京付高昂代價　美國智庫：制裁反削弱美元霸權

自俄羅斯總統普京對烏克蘭發起「特別軍事行動」以來，美國及其盟友對俄制裁逐步升級。在入侵行動的第四日，美國終於與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布將部份俄國銀行踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）結算系統之外。這一措施被認為是美歐的「金融核彈」，將對俄羅斯的貿易、金融造成「毀滅性打擊」。美國總統拜登今日（3月2日）發表國情咨文時亦表示，美國及其盟友已經為入侵做好準備，並成功孤立了俄羅斯，給俄造成經濟損失。

分析指，制裁雖然對俄羅斯的經濟造成不小衝擊，但也會加速俄羅斯進一步「去美元化」，長遠而言更會削弱「美元霸權」地位。



3月2日，拜登發表任內首份國情咨文。他稱，普京入侵烏克蘭是嚴重錯判形勢，將為此付出高昂的代價。（美聯社）

鑑於過去與西方對抗的經驗，俄羅斯對經濟制裁早有準備。2014年克里米亞事件以來，俄羅斯金融機構和企業大幅減持美國國債和美元資產，增加黃金準備。同時，俄羅斯開發了本土版金融信息傳輸系統（SPFS）以部份替代SWIFT支付系統，積極尋求以盧布和其他貨幣進行貿易結算。

俄羅斯央行公布的數據顯示，2020年第四季度，俄羅斯出口結算中美元佔比有記錄以來首次跌破50%，降至48.3%，歐元結算佔比增至36.1％。而作為國際能源出口主要大國，俄羅斯直接宣布從2019年開始在原油和天然氣交易中拒絕使用美元支付。在國防工業出口中，俄國也早就將美元拒之門外。

美國智庫大西洋理事會早前刊出一篇題為《烏克蘭和美元武器化》的文章。（網站截圖）

美國智庫大西洋理事會上月底一篇文章指出，儘管當前沒有一種貨幣能夠取代美元在國際貿易和金融的主導地位，但頻繁將美元「武器化」，可能會進一步促使各國另起爐灶，建立一個新的、不以美元為主導的國際貨幣體系。

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《對俄禁用SWIFT是「金融核武」？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。