逾50萬烏克蘭人離境避難　英國政府未如歐盟提供庇護挨轟

烏克蘭局勢持續緊張，自俄羅斯總統普京宣布展開「特別軍事行動」以來，俄軍分三路出擊，烏克蘭頓時烽煙四起，大批民眾在慌亂中選擇離開家園避難。面對數以萬計流離失所的烏克蘭民眾，歐盟委員會反應迅速，要求成員國向所有進入歐盟的烏克蘭人提供長達三年的臨時庇護，支持力度獲國際社會讚許。相比之下，已經脫歐的英國則顯得猶疑不決，雖然民間不少聲音要求仿傚歐盟為烏克蘭人鬆綁入境條件、提供庇護，但約翰遜政府卻口講接納，實際仍不肯降低烏克蘭人入境英國的門檻。



約翰遜政府表示將為有英國直系親屬的烏克蘭人提供簽證。（美聯社）

俄羅斯出兵短短數日，逃離家園的烏克蘭人持續增加。聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi ）昨日在Twitter發文，稱大批烏克蘭民眾跨越邊境，進入波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國，截至2月28日，人數已經突破50萬。

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 28, 2022

面對此情此景，歐盟今次在接受難民一事上的應對可謂迅速有力。歐盟內政事務專員Ylva Johansson於2月27日宣布，歐盟委員會已要求成員國向所有進入歐盟的烏克蘭人提供最長三年的臨時庇護。她表示，目前已有超過30萬烏克蘭難民進入歐盟境內，當局正在為數百萬難民的到來做好準備。

根據一項救助烏克蘭難民計劃，歐盟將從預算中撥款10億歐元應對此次難民危機。

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在一場聯合記者會上保證，歐洲將會「接收所有烏克蘭難民」。（美聯社）

而在英國，首相約翰遜亦多次對烏克蘭局勢表達關注，形容俄烏軍事衝突的人道主義影響「是巨大的」，但對於民間要求其為尋求庇護的烏克蘭人撤銷簽證限制則不置可否，只在連日來的輿論壓力下，於2月27日降低家庭移民簽證的申請要求，允許在英國有直系親屬的烏克蘭人入境團聚。而且，這些親屬只限於申請人的夫妻、同居兩年以上的未婚伴侶、18歲以下申請人的父母、18歲以上申請人的兒女，又或是被申請人護理的成年親屬，僅此而已。

約翰遜政府這一孤寒的舉措，令其「願意接受烏克蘭難民」的表面說辭顯得蒼白無力。英國自由民主黨內政事務發言人Alistair Carmichael便批評當局措施存在嚴重缺失，因為連成年英國國民在烏克蘭的雙親和兄弟姐妹也無法從措施中受益。英國影子外交大臣David Lammy亦表示相關措施無法接受，敦促政府應對烏克蘭難民更加友善。

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詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《BNO、烏克蘭難民及英國《國籍和邊界法案》》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。