佐治古尼執導新作《柔情酒吧》｜以幽默面對成長遺憾

佐治古尼（George Clooney）執導的新作《柔情酒吧》（The Tender Bar）改編自J.R.莫林格（J.R. Moehringer）的同名自傳，在報業打滾多年的莫林格，今年更將推出為英國哈利王子代筆的自傳。



《柔情酒吧》改編自J.R.莫林格的同名自傳，莫林格今年將推出為哈利王子代筆、企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）出版的自傳。（電影劇照）

電影講述上世紀七十年代，莫林格的父母離異，媽媽帶他回到紐約州的小鎮老家。莫林格的爸爸是唱片騎師，所以他一直聽收音機，找尋爸爸的聲音。父親不見影，但他仍有父愛，因為查理舅父（賓艾佛力飾演）肩負了這個角色。查理在鎮上經營一間叫做「狄更斯」的酒吧，他外表是老粗鄉下佬，但熱愛文學，激起了莫林格的興趣，並決定以入讀耶魯大學、成為作家為人生目標。

《柔情酒吧》的調子較為輕鬆，沒有控訴美國文化或政治的意圖，鄉下地方既非偏見之地，更是人情味滿載。其實《柔情酒吧》的人際關係有頗深的傷痛及遺憾，但影片摒棄了催淚情節，克制地用輕鬆幽默去面對。比起直接批判美國社會、強調藝術價值的作品，本片更能帶出美國社會這半世紀以來，不少男性在沒有父親下成長造成軟弱、逃避、怨天怨地的人格偏差。在一片藉着平等或大愛之名，攻擊傳統價值的虛無文化氛圍下，《柔情酒吧》所推崇的男人胸襟及承擔實是一道清流。

佐治古尼（右）執導的新作《柔情酒吧》（The Tender Bar），片名很有意思，將「酒保」Bartender一字拆開再倒轉，並邀得賓艾佛力（左）擔綱演出。（Getty Images）

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