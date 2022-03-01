永遠的「獨行俠」｜《哭泣的男人》：奇連伊士活的自我救贖路

九十多歲依然手執導演筒，影壇當中本就不多，如果算上親身上陣者，更是屈指可數，曾獲奧斯卡最佳導演殊榮的奇連伊士活（Clint Eastwood）正是其一。
在串流網站HBO Max推出的《哭泣的男人》（Cry Macho）中，這位影壇傳奇飾演過氣西部牛仔競技明星，因為一次意外墜馬，加上妻兒遇故身亡，幾乎失去生存意志，卻因老僱主委託，由德克薩斯州遠走墨西哥城，代其尋找失散多年的兒子。
春青躁動的少年Rafael一心想成為「硬漢」（Macho），打從開始就瞧不起眼前這個突然冒出來的老頭Mike，但共度患難後，對其舉手投足均流露處世智慧，多了幾分欣賞。片中奇連伊士活突然以手語與聾人女孩溝通，少年甚為驚訝，追問如何學曉，滿面風霜的老頭只是微微一笑：「不過是人生漫漫長路中的收穫。」
以戲論戲，電影的劇情略為平淡，亦有不少難以解通的地方，例如墨西哥寡婦對老頭毫無由來的好感、小鎮警長不知從何而來的敵意，都讓觀眾有點摸不着頭腦。此片在奇連伊士活的從影生涯中，很難稱得上是佳作。
不過，奇連伊士活電影的焦點，從來都是奇連伊士活本身。雖然在影片中他雙手不時顫抖，走起路來也帶點弱不禁風，尤其馴服野馬一幕，明顯使用替身，但瑕不掩瑜，整體表現總算寶刀未老。
奇連伊士活當然明白自己不復當年勇，因此電影中不乏自嘲：「我不懂治療『老去』。」（I don't know how to cure old）片中少年認為自己被老頭出賣，極盡諷刺能事，奇連伊士活沒有反駁，只淡淡道：「其實生活中很多事情都是這樣的，自以為有了答案，然後隨着時間慢慢變老，才明白根本沒有答案，到了明瞭的時候已經太晚，所以每個人都要面對選擇，年輕的你，也會有你要面對的選擇。」
這位曾經叱咤荷里活的影壇傳奇，如今難免予人英雄遲暮之感。電影最後過氣牛仔成功拯救少年，並讓少年作出「去與留」的選擇，同時也給自己一個抉擇——走出傷痛與陰霾，留在異鄉與在公路相遇的戀人共度餘生，完成自我救贖——對於曾經風雲一時的過氣牛仔，回歸西部根源，未嘗不是一個好結局。
詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《《哭泣的男人》：奇連伊士活的自我救贖路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。