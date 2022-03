永遠的「獨行俠」｜《哭泣的男人》：奇連伊士活的自我救贖路

九十多歲依然手執導演筒,影壇當中本就不多,如果算上親身上陣者,更是屈指可數,曾獲奧斯卡最佳導演殊榮的奇連伊士活(Clint Eastwood)正是其一。

在串流網站HBO Max推出的《哭泣的男人》(Cry Macho)中,這位影壇傳奇飾演過氣西部牛仔競技明星,因為一次意外墜馬,加上妻兒遇故身亡,幾乎失去生存意志,卻因老僱主委託,由德克薩斯州遠走墨西哥城,代其尋找失散多年的兒子。



奇連伊士活這位曾經叱咤荷里活的影壇傳奇是不少影人心目中獨一無二的「獨行俠」。(《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly, 1967)電影劇照)

春青躁動的少年Rafael一心想成為「硬漢」(Macho),打從開始就瞧不起眼前這個突然冒出來的老頭Mike,但共度患難後,對其舉手投足均流露處世智慧,多了幾分欣賞。片中奇連伊士活突然以手語與聾人女孩溝通,少年甚為驚訝,追問如何學曉,滿面風霜的老頭只是微微一笑:「不過是人生漫漫長路中的收穫。」

以戲論戲,電影的劇情略為平淡,亦有不少難以解通的地方,例如墨西哥寡婦對老頭毫無由來的好感、小鎮警長不知從何而來的敵意,都讓觀眾有點摸不着頭腦。此片在奇連伊士活的從影生涯中,很難稱得上是佳作。

不過,奇連伊士活電影的焦點,從來都是奇連伊士活本身。雖然在影片中他雙手不時顫抖,走起路來也帶點弱不禁風,尤其馴服野馬一幕,明顯使用替身,但瑕不掩瑜,整體表現總算寶刀未老。

奇連伊士活當然明白自己不復當年勇,因此電影中不乏自嘲:「我不懂治療『老去』。」(I don't know how to cure old)片中少年認為自己被老頭出賣,極盡諷刺能事,奇連伊士活沒有反駁,只淡淡道:「其實生活中很多事情都是這樣的,自以為有了答案,然後隨着時間慢慢變老,才明白根本沒有答案,到了明瞭的時候已經太晚,所以每個人都要面對選擇,年輕的你,也會有你要面對的選擇。」

這位曾經叱咤荷里活的影壇傳奇,如今難免予人英雄遲暮之感。電影最後過氣牛仔成功拯救少年,並讓少年作出「去與留」的選擇,同時也給自己一個抉擇——走出傷痛與陰霾,留在異鄉與在公路相遇的戀人共度餘生,完成自我救贖——對於曾經風雲一時的過氣牛仔,回歸西部根源,未嘗不是一個好結局。

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報(2022年2月28日)《《哭泣的男人》:奇連伊士活的自我救贖路》。按此試閱電子周報,瀏覽更多深度報道。