俄烏開打加劇能源糧食價格上升 長遠打擊經濟增長？

新冠疫情導致過去兩年全球產業鏈中斷，各類大宗商品供給減少。與此同時，世界主要央行「放水」，以及歐盟、英美、日本等發達經濟體政府「撒錢」又促使社會需求快速恢復。供需錯配之下，能源化工、有色和黑色金屬、糧食的價格快速上漲。全球通脹和經濟將受何種衝擊？
同時，地緣政治鬥爭頻繁地衝擊世界貿易秩序，進一步加劇能源供應緊張局勢。上周五（2月25日）盤中，倫敦布蘭特和紐約期油的價格與2019年底相比分別上漲了54%和52%，與2021年底相比分別上漲了30.2%和23.2%。
近期對能源和糧食價格影響最大的事件就是俄烏衝突。俄羅斯是僅次於沙特阿拉伯的世界第二大原油出口國，其29%的原油供應給歐洲地區。同時，它也是世界第一大小麥出口國，俄烏兩國的小麥和玉米分別佔全球出口總量的29%和19%。上周四（2月24日），俄烏戰爭正式打響的第一天，倫敦布蘭特期油單日漲幅達8.5%，美國玉米期貨最高漲幅達5.43%……
詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《能源糧食價格創新高 全球通脹和經濟將受何種衝擊》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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