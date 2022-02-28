俄烏開打加劇能源糧食價格上升 長遠打擊經濟增長？

新冠疫情導致過去兩年全球產業鏈中斷，各類大宗商品供給減少。與此同時，世界主要央行「放水」，以及歐盟、英美、日本等發達經濟體政府「撒錢」又促使社會需求快速恢復。供需錯配之下，能源化工、有色和黑色金屬、糧食的價格快速上漲。全球通脹和經濟將受何種衝擊？



同時，地緣政治鬥爭頻繁地衝擊世界貿易秩序，進一步加劇能源供應緊張局勢。上周五（2月25日）盤中，倫敦布蘭特和紐約期油的價格與2019年底相比分別上漲了54%和52%，與2021年底相比分別上漲了30.2%和23.2%。

受原油供應短缺的預期影響，今年以來，國際原油期貨價格每桶已上漲超過20美元。（Getty Images）

近期對能源和糧食價格影響最大的事件就是俄烏衝突。俄羅斯是僅次於沙特阿拉伯的世界第二大原油出口國，其29%的原油供應給歐洲地區。同時，它也是世界第一大小麥出口國，俄烏兩國的小麥和玉米分別佔全球出口總量的29%和19%。上周四（2月24日），俄烏戰爭正式打響的第一天，倫敦布蘭特期油單日漲幅達8.5%，美國玉米期貨最高漲幅達5.43%……

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《能源糧食價格創新高 全球通脹和經濟將受何種衝擊》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第306期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

烏克蘭問題是蘇聯解體的未解之結

烏克蘭的前車之鑑 台海的未走之路

大疫當前 私家醫院何以被動？

消費券紓困值得支持 完善制度幫助基層

清零還是共存 中國抗疫模式有無「第三條路」

BNO、烏克蘭難民及英國《國籍和邊界法案》

後冷戰思維：中國在俄烏戰爭中應擔當什麼角色？

「唱高散貨」苦主現身說法 證監三年凍結111億元騙局資產