八孩母親悲劇警號｜「塔西佗陷阱」範例　政府失信於民的重大啟示

在中國網絡輿論持續關注下，江蘇省政府調查組早前通報徐州「豐縣鐵鏈女事件」的調查結論。相較於前四次徐州市和豐縣的官方通報，這次江蘇省政府調查組的通報更詳實，既回應公眾疑問，又問責了17名相關官員。回顧事件的輿情發酵，地方政府陷入「塔西佗陷阱」，有不少值得深思的地方。



中國電影《盲山》揭示婦女被拐賣後的悲慘遭遇，故事中的主角遭綁架後被賣給陝西秦嶺鄉村的村民，即使她前往當地派出所求救，但仍不獲受理。（電影劇照）

「豐縣鐵鏈女事件」以非常不幸的方式揭開中國社會存在多年的婦女拐賣問題，並延伸出精神障礙患者、殘疾人士等群體權益問題。不論是立法及執法層面，當局都應該以反思事件教訓為契機，在全國採取更有力的行動，健全社會保障和救濟體系，實實在在地救助弱勢群體。

而且，「豐縣鐵鏈女事件」再次證明輿論監督的重要性。正因為官媒失聲，網民和自媒體持續關注及發聲，官方才順應民意查明真相。人民通過輿論行使監督權，公權力才不會懈怠。事件更說明公權力應對輿情的最好方式是開誠布公。此外，事件反映中國社會經過幾十年的發展，人們的權利意識、維護女性權益和保障弱勢群體的觀念，已經進一步提升及覺醒。

「郡縣治，天下安」，地方是中國國家治理的毛細血管，其治理成效，直接關乎公權力的人心向背。「豐縣鐵鏈女事件」啟示中國要做好地方治理，以適應人民日益提升的權利意識和對於良政善治的強烈訴求；否則將陷入「塔西佗陷阱」，出現嚴重政治危機。中國崛起之路能走多遠，能在多大程度上贏得人心，正取決於底層人的處境及覺醒。

江蘇省政府調查組發出通報，解救了徐州豐縣鐵鏈女，但全國需要被解救的「鐵鏈女」遠不止一人。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《「八孩母親」調查結論出爐：中國社會權利意識進入新階段》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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