烏克蘭局勢｜台灣應該從俄烏衝突中 觀察與學習到什麼？

撰文：01周報
出版：更新：

俄烏正式開打進入第6天，出現邊打邊談的局勢。兩國昨（2月28日）在白羅斯談判，是開戰以來首次。歸根結柢，這場衝突固然與俄羅斯處事強硬脫不了干系，但烏克蘭積重難返的民粹政治、歐美置身事外的炒作，也同樣難辭其咎。這場戰爭在海峽兩岸也引起震盪，因為台海局勢正身陷類似困境，讓人擔心將在未來步此後塵。

由理性視角觀之，烏克蘭若要徹底斷開烏東泥淖、緩和俄烏關係，最佳選項便是直接承認烏東獨立，千年暗室一燈即明；然而如前所述，烏克蘭的選票政治已被反俄民粹裹挾，就連給予烏東法律自治地位都寸步難行，更遑論承認此處獨立。2021年3月爆發的俄烏危機便是澤連斯基分明民調低迷卻又執意連任，故而調兵集結烏東邊界，炒作「武統」以成全自己的權慾熏心，結果間接釀成如今戰火，烏東兩處也走向「被獨立」的結局。

印度有馬克思主義組織上街示威，將戰爭的矛頭同時指向普京和拜登。（美聯社）

台海又何嘗不是如此？若跳脫北京立場，以台灣本土政權視角觀之，要保有一定獨立空間、掌握發展契機，第一要務便是與北京保持友善關係，並且力促經貿、產業與人員交流上密切互動，如此不僅能將區域衝突機率降到最低，也能維持民生發展水平；但如今島內「抗中保台」民粹湧動，往後的政治氛圍，恐怕僅剩愈發反中的集體張牙舞爪，不見過往互有共識的模糊狀態……

系列報道：

烏克蘭問題是蘇聯解體的未解之結

普京出兵的上限與下限

烏克蘭背向俄羅斯的兩條歧路

烏克蘭的前車之鑑　台海的未走之路

美俄持續博弈：各打什麼算盤？

烏克蘭變局對歐亞地緣政治的影響

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《烏克蘭的前車之鑑　台海的未走之路按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

306期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

烏克蘭問題是蘇聯解體的未解之結

烏克蘭的前車之鑑　台海的未走之路

大疫當前　私家醫院何以被動？

消費券紓困值得支持　完善制度幫助基層

清零還是共存　中國抗疫模式有無「第三條路」

BNO、烏克蘭難民及英國《國籍和邊界法案》

後冷戰思維：中國在俄烏戰爭中應擔當什麼角色？

「唱高散貨」苦主現身說法　證監三年凍結111億元騙局資產

烏克蘭
俄羅斯
俄烏關係
01周報
北約
美國
台獨
澤連斯基Volodymyr Zelenskiy
普京
兩岸關係
武統