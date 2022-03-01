烏克蘭局勢｜台灣應該從俄烏衝突中 觀察與學習到什麼？

俄烏正式開打進入第6天，出現邊打邊談的局勢。兩國昨（2月28日）在白羅斯談判，是開戰以來首次。歸根結柢，這場衝突固然與俄羅斯處事強硬脫不了干系，但烏克蘭積重難返的民粹政治、歐美置身事外的炒作，也同樣難辭其咎。這場戰爭在海峽兩岸也引起震盪，因為台海局勢正身陷類似困境，讓人擔心將在未來步此後塵。



由理性視角觀之，烏克蘭若要徹底斷開烏東泥淖、緩和俄烏關係，最佳選項便是直接承認烏東獨立，千年暗室一燈即明；然而如前所述，烏克蘭的選票政治已被反俄民粹裹挾，就連給予烏東法律自治地位都寸步難行，更遑論承認此處獨立。2021年3月爆發的俄烏危機便是澤連斯基分明民調低迷卻又執意連任，故而調兵集結烏東邊界，炒作「武統」以成全自己的權慾熏心，結果間接釀成如今戰火，烏東兩處也走向「被獨立」的結局。

印度有馬克思主義組織上街示威，將戰爭的矛頭同時指向普京和拜登。（美聯社）

台海又何嘗不是如此？若跳脫北京立場，以台灣本土政權視角觀之，要保有一定獨立空間、掌握發展契機，第一要務便是與北京保持友善關係，並且力促經貿、產業與人員交流上密切互動，如此不僅能將區域衝突機率降到最低，也能維持民生發展水平；但如今島內「抗中保台」民粹湧動，往後的政治氛圍，恐怕僅剩愈發反中的集體張牙舞爪，不見過往互有共識的模糊狀態……

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