從全球疫情到俄烏局勢｜亂世下，唯一能給你希望的是無知？

烏克蘭遙遠的炮聲、近在咫尺的疫症，就像穿越時空回到近百年前第一次世界大戰和「西班牙流感」的年代。當年瘟疫屍體堆積如山，屍臭撲鼻而來。沒有轟轟烈烈的犧牲，沒有哀怨纏綿的別離，只有退避三舍的隔離。



俄國藝術家及策展人日前宣布退出「威尼斯雙年展」，並感慨「烏克蘭難民正躲進避難所，俄羅斯示威者正遭到噤聲」。圖為民眾經過塗上烏克蘭國旗顏色的雕塑。（美聯社）

當瘟疫奪走了一切，只有無知的人，才會感到仍有希望？歷史學家約翰巴瑞（John M. Barry）在《大流感》（The Great Influenza）形容昔日的疫症，屍體堆滿所有地方：「從醫院太平間到走廊，從殯儀館到大街小巷，甚至在家裏堆積……有家庭把放屍體的房門關上，可是關不住恐懼。」為了提振戰爭時期的士氣，時任美國總統威爾遜啟動了最極端的言論自由管制。當年戰事告急，200萬美國駐法軍人中卻有近120萬人病重。威爾遜建立龐大的宣傳機器，成功遏制言論自由，其時逮捕者眾，當中不只勞工領袖和報刊編輯，也包括社會有力人士，甚至國會議員。當年屍體堆積如山，媒體卻對瘟疫噤若寒蟬，引述醫療專家表示：「這只是一場感冒，毋須恐慌。」

曾感染西班牙流感的作家凱瑟琳．安．波特（Katherine Anne Porter）以大瘟疫為題材寫下半自傳小說《灰白的馬，灰白的騎士》，小說重點正是她神志不清時夢魘般的經歷。瘟疫文學，就只能是死亡文學。戰事與疫症結束，她的戀人已離世。「不再有戰爭，不再有瘟疫……靜悄悄的街道，嚴寒徹骨的亮麗明天。」她在擱筆時，也寫下了疫後生命的空洞：「現在有時間幹任何事情了。」

當年大瘟疫的後遺症禍延全球，如今不少專家學者正研究「新冠後遺症」（Long COVID）的影響。圖為市民搶購檢測用品。（美聯社）

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