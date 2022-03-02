電子消費券振興經濟更有效 兩點仍有改善空間

財政司司長陳茂波在上周三（2月23日）公布了下年度的《財政預算案》。當下第五波疫情肆虐，推出措施緩解疫情所造成的經濟打擊自然是財政預算的一大重點，而在抗疫措施中，其中一項對民生深具影響的無疑是再次派發電子消費券。關於電子消費券，從去年第一次公布發放時已存在一些爭議及批評，有部份人質疑消費券是否真的能刺激消費，另外亦有人認為電子消費券不及現金來得好。



實際數據說明消費券的成效的確比較顯著。去年政府分別於8月及10月派發兩期的消費券，每次2,000元。從政府統計處數據看，8月和10月兩個月的本地零售銷貨額分別上升了11.9%和12.1%，高於全年平均的8%。

近年其實已有不少小商戶開始接受電子支付。（資料圖片）

而且以指數而言，8月和10月分別為102.4及110.1（100為2019年9月至2020年8月之平均值），比起各自的前一個月增長了5.1%及7.5%。這都顯示了消費券有短期即時的效用。反而，2020年7月派發10,000元現金後，零售銷貨額指數只錄得94.8，比起6月的95更要低。

即使我們拉長觀察時限，消費券的效用依然比較明顯……

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《消費券紓困值得支持 完善制度幫助基層》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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