保育黃霑與香港｜從深水埗到黃霑書房　見證流行文化黃金歲月

「問我歡呼聲有幾多，問我悲哭聲有幾多，我如何能夠一一去數清楚……」黃霑的《問我》寫出了一代人的自我意識，譜寫了粵語流行曲的輝煌時代。他選擇以香港為家，承襲中國文化傳統，汲取西方文化精髓。黃霑本人，正是香港文化的象徵人物。



黃霑（前）在中學時期的校園生活。（「黃霑書房」提供）

《保育黃霑》是2021年度的重量級專書，普羅大眾可從黃霑的文字世界，了解本土文化與流行音樂；如要做歌詞的文學研究，更堪稱寶典。第一冊《黃霑看黃霑》精選黃霑的報刊文章，重組其早年經歷，側面反映上世紀六七十年代本土文化的建構過程。第二冊《黃霑與港式流行》聚焦於黃霑關於香港流行音樂的專欄文章，由香港是什麼、流行音樂是什麼等原點出發，再進入黃霑的匠人技藝，附論張國榮、梅艷芳等多位天王天后音樂人。第三冊《流行音樂物語》借黃霑書房的文物，講黃霑的音樂和電影配樂故事。第四及五冊則為《黃霑年輪》及《黃霑音樂創作全紀錄》。

黃霑的童年在廣州度過，兒時記憶沒有煙火，只有情趣。（內頁截圖／三聯書店提供）

黃霑生於廣州，1949年隨父親來港，住在深水埗。書中透過黃霑書房的物件，加上重新組合黃霑文稿，敘述其成長故事。黃霑書房中有英國哲學家羅素、存在主義學者沙特的著作，中外文學兼容並蓄，既有汪精衛《雙照樓詩詞集》，又有姬莉絲蒂（Agatha Christie）和亨利米勒（Henry Miller）的文學作品。

本書編彙輯錄黃霑的報章專欄文字，展現港式流行音樂面貌。「香港是什麼？」是一個大哉問，黃霑三扒兩撥指出香港是「全球獨有怪地方」，言論與思想最自由的地方，香港不是文化沙漠，而是重要文化站，保存和發揚中國文化的「文化堡壘」。

《保育黃霑》是延展多年的編輯出版計劃，其中的香港文化論述已成為老生常談，但從另一方面看，這套中西文化結合的香港文化論述，不單是文化人的一己之見，更是學界及社會大眾的普遍共識。《保育黃霑》可以看作是一個總結，但也可以是開始，對於新世代香港文化的建構，以及香港粵語流行曲的突破，《保育黃霑》中的前人經驗之談，總有可以借鏡之處。

願我一生去到終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲，我係我！ 《問我》黃霑（1941-2004）

黃霑是香港文化的重要象徵人物，《保育黃霑》為香港文化留下了重要紀錄。（三聯書店提供）

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《《保育黃霑》：香港文化論述的總結或開始》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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