炒股群組吹噓「專家」貼士　「唱高散貨」苦主現身說法

近年唱高散貨騙局層出不窮，涉及金額動輒以億計，不少散戶投資者深受其害，損失慘重。騙徒假冒著名股評人，開設通訊群組並提供心水股票設局，行內人直言幾乎每個股評人都曾被冒認，更有人無辜被告。《香港01》成功聯絡一名唱高散貨苦主，講述整個被騙經過。



證監會在去年12月與警方的聯合記者會上表示證監會正在調查的個案中，約40%屬於「唱高散貨」騙局。自2019年1月至去年11月底，證監會合共凍結111億元涉操縱市場或唱高散貨騙局的資產。

「唱高散貨」騙局是指，騙徒會在低位先買入低市值或低流通量的股票，當股票攀升後，再在社交媒體大肆宣傳力推股票，當苦主購入股票，騙徒便在高位散貨獲利。唱高散貨騙局層出不窮，有大眾認知的「微信女」博取事主信任，亦有假冒股評人及上市公司提供投資貼士的社交群組。

黃先生被假冒股評人的騙徒欺騙，墮入「唱高散貨」騙局，損失近萬元。（黃寶瑩攝）

稱合作投資 20％盈利要買指定新股

黃先生是其中一名苦主，他對《香港01》記者說，今年1月13日突然有人將他加入Telegram通訊群組，群組以上市證券公司「光大新鴻基」為名，聲稱由該集團財富管理策略師「溫傑」提供股票分析，惟這全都是騙徒假冒。

黃先生說，「溫傑」在群組中發了一個「1月回本計劃」訊息，推薦八隻穩定增值股票，並稱每隻股票均有10%至20%不等的利潤斬獲。「溫傑」更會指導群組中的投資者，如何令「坐艇」的股票回本。期間有人在群組中和應表示感謝，令黃先生信以為真。

黃先生偶爾在群組中發言，「溫傑」曾幫他分析股票，亦推薦過為人熟悉的澳門博彩股金沙中國（1928），故逐漸放下戒心。

至1月21日，「溫傑」曾私下用訊息詢問他會否合作，由「溫傑」提供股票編號，並由黃先生出資，「溫傑」提供協議。條件是當黃先生止賺後，要將20%利潤認購指定的新股。

購入「毫子股」後 翌日大跌66%

「溫傑」最後在當日下午3時半推薦「毫子股」指尖悅動（6860），當時股價為0.58，要求入場金額為10萬元，稱該股票盈利目標為20%以上，並要求黃先生買入後提供買入數量截圖。

由於首次入場和臨近收市，黃先生只買入10,000股，約6,000元，卻被反問是否填錯股數，為何不是十萬元。黃先生最終稱資金有限未有加注。

指尖悅動在黃先生入市前一日，即1月20日，升至最高0.78元，是自去年3月起的最高位。惟黃先生在0.58元股價購入後，當日收盤跌至0.415元，股價在下一個交易日、即1月24日（周一）開市更大跌66%至0.199元。

黃先生期間找群組中的「溫傑」查問，但對方只是叫他等待，最終在1月26日銷聲匿跡。截至上周五（2月25日），指尖悅動收報0.167元。

被假冒股評人：首兩月已收50宗查詢

上市公司光大新鴻基（已改名為「光大證劵國際」）早在1月6日發聲明澄清，稱在Telegram發現一個虛假群組，假冒他們及旗下員工，其公司不會承擔虛假群組引起的責任，並呼籲即時舉報及離開有關群組，但當時黃先生並未發現該段聲明。

真正的光大證券國際財富管理策略師溫傑接受《香港01》訪問時坦言，去年已被人假冒，更稱幾乎每一個股評人都曾被冒認，溫傑今年首兩個月在社交媒體已收到40至50宗查詢，較去年數月幾宗查詢多。他在社交網站的頭像亦已換成了「澄清聲明」，並在多個節目澄清，惟冒認的騙徒仍是很多。

光大證券國際財富管理策略師溫傑坦言，去年已被人假冒，更稱幾乎每一個股評人都曾被冒認，溫傑今年首兩個月在社交媒體已收到40至50宗查詢，較去年數月幾宗查詢多。（羅國輝攝）

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《「唱高散貨」苦主現身說法 證監三年凍結111億元騙局資產》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。