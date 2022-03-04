胡恩威專欄｜全民檢測與地區行政改革

自農曆新年以來，香港第五波新冠肺炎大爆發，確診人數幾何級上升，由一開始的一天幾百宗，到其後一天幾千宗，及至近日已是每天幾萬宗。期間政府多次放風之後卻又反口，令市民無所適從，早前「小禁足」風聲一出，更引發市民搶購物資，各區超市貨架「清零」。

疫情大失控完全反映了香港缺乏建全的地區行政體制。這個問題歸根於回歸之後，廢除兩個市政局之後，很多市政局負責的地區行政問題與區議會負責的地區問題沒有處理好，缺乏一個健全的地區行政模式去統領整個香港的市政和民生。

香港必須在疫情後進行地區行政大改革。圖為九龍城德朗邨德瑩樓強檢。（廖雁雄攝）

香港必須在疫情後進行地區行政大改革。以前區議會選出的民意代表只能做傳聲筒或反對機器，並不能透過民意代表建立一個健全的地區民選行政體制。地區行政體制是健全的城市管理與管治最重要的一個工具和平台，香港過去二十五年沒有好好處理，導致目前在民生方面，例如醫療、教育、環保、房屋等等問題，缺乏落地的一個體系去解決。舉個例子，若果香港有地區行政模式，便可以透過它尋找發展空間，與地區人士及不同持份者合作，製造更多有效的房屋資源，解決劣質劏房問題。可惜香港長期缺乏這個健全制度，民政事務局下面地區專員權力太少，官階級別低，未能指揮眾多部門。

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