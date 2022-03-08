歐盟迅速決策應對俄侵烏屬罕見 更諷刺脫歐英國「反應過慢」

在歐盟的世界，外交往往只有形式上或概念上的強硬，很少觸及根本。因此，在普京進軍之前，人們只預計歐盟大概會制裁俄國國家杜馬議員、高官、富商、部份跟歐盟國家關係較淺的企業和銀行。然而，俄羅斯正式進行軍事行動後，歐盟的行動卻讓人大跌眼鏡。



除了歐盟幾乎即時提出包括普京本人在內的詳細制裁名單外，在俄國進軍烏克蘭的第三日（2月26日），各國竟能作出集體決定，將部份俄國銀行排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）的國際結算系統，並制裁俄羅斯中央銀行，禁止其交易並凍結其資產，使俄國更難動用近6,300億美元的外匯儲備「彈藥庫」去應對西方制裁。決定迅速之餘，其具體細節更能在數日內推出，出乎人們意料之外。

歐洲議會早前舉行烏克蘭特別會議。圖為歐盟委員會主席馮德萊恩抵達會場，身旁坐位上有支持烏克蘭的標語。（美聯社）

其後，歐盟制裁接二連三，法、德兩國也高調採取行動對俄施以下馬威。上周一（2月28日），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）趁勢正式要求即時加入歐盟，隨後，歐洲議會便於3月1日通過無約束力議案，呼籲歐盟「努力授予」烏克蘭候選國的地位，要求盡快就烏克蘭會員國資格展開談判，以及對俄羅斯實施更嚴厲制裁。議會最後通過決定歡迎烏克蘭成為歐盟候選國。

以往被批官僚主義盛行的歐盟，更暗示脫歐後的英國反應過慢，稱英國「正在跟從我們的領導」……

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