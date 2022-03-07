美銀警告：若俄油被切斷　油價或升至200美元

俄烏戰爭持續升溫，西方對俄制裁力度也在加大。繼早前將部份俄國銀行剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT），美歐據報正研究禁止俄羅斯石油產品進口的可能性，以進一步打擊俄羅斯的軍事行動。受消息刺激，國際油價今日再度跳升，一度創下13年來新高，即使白宮早前宣布將與盟友合共釋出6,000萬桶油儲亦無補於事。有大行警告，切斷俄油意味每天約500萬桶的缺口，將對全球市場造成巨大衝擊，屆時油價可能升至每桶200美元。



當地時間3月7日，美國原油指標西得州中質原油（WTI Crude）開市後大升逾一成，目前每桶價格徘徊在124至126美元的水平，周日晚間盤中更一度高見130.5美元，創2008年7月以來的新高。國際指標布蘭特原油價格亦見抽升，最高曾觸及每桶139.13美元，同樣是2008年7月以來的高位。

布林肯透露，正積極與盟友商討禁止俄羅斯石油及天然氣的進口。（Getty Images）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時透露，美國及其歐洲盟友正在考慮禁止俄羅斯石油及天然氣的進口。他指，俄羅斯入侵烏克蘭是入侵行為，必須受到進一步懲罰。與此同時，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi ）表示眾議院亦在探討相關立法工作，以進一步將俄羅斯孤立於全球經濟之外。

俄烏衝突爆發前，俄羅斯原油和成品油出口規模分別為日均470萬桶和280萬桶，而2021年美國從俄羅斯進口原油和成品油的數量為日均67萬桶。美國能源情報出版集團預計，目前俄羅斯原油和成品油出口受影響規模分別約為日均150萬桶和100萬桶。

美國銀行首席經濟學家Ethan Harris早前警告，若俄羅斯的大部份石油出口被切斷，即使有戰略儲備釋放及石油輸出國組織（OPEC）出口增加與其抵銷，仍有可能出現每天500萬桶或更大的石油缺口。這意味着油價可能會翻番，從每桶100美元漲至每桶200美元。

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《美國增加供給政策失敗 油價或破頂超147美元》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。