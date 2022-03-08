第五波疫情嚴峻｜「一個都不能少」　當務之急解決兩大問題

香港第五波新冠疫情未見回落，每日新增數萬宗確診，醫療系統長期超出負荷，市面更出現搶購物資潮。中央對香港疫情非常關心，連日來在不同場合談及，主管港澳事務的國務院副總理韓正日前會見港區全國政協委員時，強調中央堅決支持特區抗疫，中央援港措施是「有求必應、照單全收」。目前香港疫情嚴峻，有兩大問題急需解決。



私家醫院聯會主席何兆煒表示，私院沒有足夠隔離設施大規模接收確診者，強調私院會盡量協助抗疫，並會虛心聆聽建議。

韓正近日的講話提到兩個重點，特別值得注意：

一是韓正主動問及香港私人醫療機構是否拒收確診者，並質疑有違「白衣使命」的醫者職責，並提到武漢爆發疫情，公營及私營機構都齊心合力治病救人。正如政府專家顧問袁國勇早前批評，私院經常將確診病患轉介公院，直斥做法「不道德」。

政府專家顧問袁國勇早前批評，私院經常將快速測試呈陽性、但有醫療需要的病人，轉介到公立醫院進行有關醫療程序，進一步加劇公院壓力，直斥「對不起市民」。

二是韓正提及必須盡快降低長者、幼童的重症及死亡率，提高此群組的接種疫苗比率。香港每日確診過萬宗，累計逾千人死亡，大部份都是未有接種疫苗的長者。來港援疫的國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年亦指出，應建立定點醫院收治重症和危重症患者，集中最優質的醫療資源進行治療。

港府抗疫進退失據，引來各方批評。特區政府負責官員應勇於擔當，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言，有更強力領導、統籌、規劃能力，才有望打贏這場抗疫戰。

私家醫院聯會稱，將染疫病人轉介至公院是與醫院管理局的默契，並反問無負壓房處理病人，若進一步傳染其他病者或同事，醫院被控告應如何處理。

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《韓正關注港疫情 當務之急解決兩個問題》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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