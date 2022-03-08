Netflix林嘉欣《美國女孩》：「美國夢」及移民夢的破滅與成長

串流平台Netflix剛於本月初上架林嘉欣主演、台灣年輕新銳導演阮鳳儀執導的《美國女孩》，電影由「移民夢」與「美國夢」的破滅說起。

《美國女孩》的故事來自導演的成長經歷，媽媽莉莉（林嘉欣飾）帶着兩個女兒移居美國，因罹患乳癌，不得不放棄移民，從美國回到台灣，重新跟丈夫一起生活。大女兒芳儀處於成長反叛期，小女兒芳安尚未懂事，莉莉承受疾病和家庭的雙重壓力，飽受煎熬。



《美國女孩》戳破「美國夢」與「移民夢」的虛幻，看似是一段私人的記憶，卻承載了許多細膩又引起共鳴的剖白。（電影劇照）

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《美國女孩》看似是一段私人的記憶，卻承載了許多細膩又引起共鳴的剖白，而且難得地沒有近年台灣電影常見的陳詞濫調。《美國女孩》的情感非常平實，戲份最重的媽媽莉莉和少女芳儀都不是一般被男性定義的角色，從人物的書寫到家庭關係的梳爬都處理得非常充分。少女回到台灣，面對的文化隔閡和身份認同議題，導演都沒有講到明處，只是交代她在兩地接受的不同教育，老師同學的不同對待，讓角色遭受的痛楚變成了不言自明的表達。

《美國女孩》兩個女性角色雖然戲份有主次，位置卻均等，兩個人都是從美國回來而生活及心理失衡——女兒的言行與舉措、失落與無力，變成了母親的參照，如此一體兩面的寫法，令「美國女孩」變成了一個巧妙的雙關，它可以指女兒，也可以指母親。導演更進一步挖掘兩人的痛苦源頭，具備主動性的母親因為疾病而不得不改變人生規劃，被動的女兒則慢慢尋回自己重視的生活方式。母女之間有數次交鋒，劇本與演員俱佳，對手戲沒有變成「六國大封相」，演員沒有用誇張的表情動作展示「演技」，導演亦含蓄地「取捨」得宜。

私人的家庭史，即是共有的社會史。曾經擁有「美國夢」的媽媽自彼邦失意而歸，展露華人試圖調整家庭結構的失敗，女性不得不重回亞洲社群尋找自己位置的困局。畢竟人的困境與國族的內外交困一脈相承，電影像是把美國端上枱面大書特書，最終落筆述及台灣在紛擾的國際關係中蹣跚前進。

導演在訪談透露觀賞《農情家園》時一路哭到尾，最讓她感到共鳴的地方是關於「美國夢」如何消磨整個家庭。（《農情家園》劇照）

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《《美國女孩》：失落的文化隔閡與身份認同》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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