疫下院舍「困獸鬥」 揭示為何港人「寧死不入安老院」

本港今日新增25150宗確診，單日呈報多280人死亡，當中為數不少是院舍院友。此外，根據衞生署衞生防護中心數據，再多18間院舍有新增個案，11間為安老院，7間為殘疾人士院舍，共涉112宗個案。第五波疫情以來，累計673間院舍出現個案，全港約84.8%安老院舍已出現個案。



安老院舍員工之中，也有不少人染疫，佔整體員工數字約一成。眾所周知，香港不少安老院地方及空間非常有限，並不能通過空間「方針」來實行社交距離，更只可以通過增加照顧人手及支援分配，充撐局面。這正是導致此次疫情安老院舍內一發不可收拾的一個關鍵惡性循環：醫院急症室堵滿仍未接種疫苗的長者，導致其他較後期染疫的院友只能留在院舍之中，從而引致交叉感染，更令照顧長者的員工也淪為疫情受害人，以「亞健康」或染疫的狀態繼續照顧染病老人家。

當局應加強監管安老院舍，以不同方面的專業，提升院舍質素。（資料圖片）

「老吾老，以及人之老」是中國社會的傳統美德，然而，這次疫情卻赤裸裸地暴露香港社會「長壽不等於快樂」的不堪一面。推動安老改革刻不容緩，首先應反思，究竟我們這個社會是以什麼角度及思維看待安老工作者，若安老服務確實是一門值得尊敬的職業，為何並沒有投放更多資源，提升其社會地位及晉升階梯，讓更多年輕人願意參與在其中？

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