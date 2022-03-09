中期選舉「凍過水」 拜登首份國情諮文能否救場？

上周三（3月2日），拜登發表其上任首個國情咨文。在民望低落之際，拜登毫不意外地大肆抨擊普京進軍烏克蘭。他警告，「當獨裁者不為其進攻付出代價，他們只會帶來更多混亂。」但隨着俄軍逐漸在烏克蘭取得優勢，而北約國家手中的非軍事手段又愈來愈少，這一句話很可能會在可見的將來變成空談。拜登更將「烏克蘭人」誤讀成「伊朗人」，雖然台下包容甚足，卻難免再自暴其短，對其政治弱勢毫無幫助。



客觀而言，美國在此次烏克蘭問題當中的處理手法，已可算是不過不失，且頗具創新之處。早在去年11月，已決定不會派兵支援烏克蘭的拜登政府，罕有地公開他們視為有一定可信度的情報內容，對普京的行動打起宣傳戰，認定普京有意進軍，隨後普京的行動亦證明美國情報正確。

可是面對內政，拜登的言語便顯得蒼白無力。拜登藉通脹議題推銷其原稱為「重建更好未來」（Build Back Better）、現已胎死腹中的國內政策，指其中各種聯邦政府開支能為企業、市民減低經營和生活成本，是應對通脹的良方。不過，自知方案通過無望的拜登，連「重建更好未來」一詞也沒有再提，只反問在坐的國會兩院議員：「你們還在等什麼？」

從其國情咨文之前公布的多個民調可見，這個問題的答案很明顯：人們在等本年11月的中期選舉，而民調顯示，民主黨形勢絕對不容樂觀……

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《拜登首個國情咨文：負面民情下無力回天》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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