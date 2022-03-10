差餉制度改革「能者多付」 財稅政策方針終現轉變？

財政司司長陳茂波於去年發表上一份《財政預算案》的時候，宣布要求財經事務及庫務局和差餉物業估價署檢討差餉制度，在今年最新一份《財政預算案》演辭裏，他交代了當局相關檢視成果，並且敲定建議未來住宅物業差餉作出兩項重大修改：包括差餉寬減限制自然人業主名下的單一住宅物業受惠，以及整體住宅物業的差餉徵收率引入三級累進計算。坊間輿論對於檢討差餉制度普遍反應正面，有人認為這些改動顯示政府財稅政策方針終於出現轉變，也有人指出它可以作為日後進一步稅制改革的基礎，例如在利得稅等其他稅種同樣引入累進制。



從2007/08財政年度至今，政府基本上每年都為差餉繳納人持續給予不同程度的差餉寬減，當中曾經出現過不同季度或物業種類的寬減額度迥異的情況。在2020/21財政年度，政府一般差餉實際收入約為190.44億元，佔撇除轉撥基金款額的同期政府總目收入約4.1%。

財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》中總結差餉制度檢討成果。（美聯社）

按照當局建議，差餉制度日後仍會繼續按年因應情況決定會否提供寬減安排，但在2023/24年度第三季以後住宅物業差餉寬減對象將限制在以個人身份註冊為業主的香港居民。除此之外，住宅物業在2024/25年度以後又會引入累進差餉制度。

陳茂波認為上述對差餉制度的修改能夠反映「能者多付」原則，然而若循此一目標設想，現時政府方案似乎還存在着一些改進空間。

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《差餉制度檢討可以更加全面》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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