幣圈大佬籲以加密幣支援烏克蘭 俄羅斯可否偷師避制裁？

自上月底，不少反對俄羅斯入侵烏克蘭的加密貨幣圈人士，以發行非同質化代幣（NFT）或成立分散式自治組織（DAO）來籌款，資助烏克蘭政府或用於人道救援；不久烏克蘭政府也正接受多種加密貨幣捐款，更在社交平台Twitter官方帳號發文，留下了兩串長代碼。那是該政府臨急建立的比特幣（Bitcoin）和以太坊（Ethereum）錢包地址呼籲捐款，不足八小時，已收到逾540萬美元等值比特幣。



以加密貨幣支援烏克蘭，目前似乎有一定聲勢。一方面，早在烏克蘭政府接受加密貨幣捐款前，已有一些支持烏克蘭的人利用其他區塊鏈功能來為烏克蘭政府和人民籌款。例如由37名藝術家發起的RELI3F項目，以發售NFT藝術作品為烏克蘭集資予人道救援，開售不足一分鐘已錄得逾100萬美元銷售。

俄羅斯或可利用其天然資源優勢挖礦取得加密貨幣。圖為當地挖礦服務供應商BitRiver的數據中心。（路透社）

另一方面，不少幣圈知名人士也有表態反戰或捐款支持。俄羅斯出生、人稱「V神」的以太坊區塊鏈創辧人Vitalik Buterin，除了轉發UkraineDAO呼籲捐款外，也批評俄羅斯的入侵是「罪行」，祈願「榮光歸烏克蘭」。

為何他們需要利用加密貨幣支持烏克蘭？而正面對盧布大幅貶值的俄羅斯，可否同樣利用加密貨幣避過歐美國家的金融制裁？

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