胡恩威專欄｜怎樣的醫療制度 會讓資深醫生壓力大到當眾痛哭？

政府昨日以震撼性警報，通知全港市民伊利沙伯醫院之後將會專門接收新冠病人，呼籲市民轉向其他醫院求醫。令人關注的除了這個耗資1.5億元、2020年建立但昨日才首次使用的系統之外，還有伊院講解接收患者安排的員工大會。伊院急症室顧問醫生何曉輝發言時，提到近月前線醫護人員抱受壓力，不禁泣不成聲，痛哭至滿面通紅。

目前醫管局、衞生署分工不清楚，急症室變成了「萬能Key」，什麼病都到急症室求醫。（張浩維攝）

不少市民被這個畫面觸動，概嘆大疫之下醫護人員境況堪憂。而這次疫情亦徹底揭示香港的管治問題：缺乏規劃和分工的能力。香港政府習慣了把責任外判，有事情發生便手忙腳亂，沒有危機應變的能力。

大家在今次疫情裏清楚看見香港上層建築的問題何等嚴重，雖然中層和前線人員都非常拼搏，但在上位者缺乏承擔，不落區視察民情，只去應酬中央官員，拍一些剪彩照片，地區完全感受不到官員對他們的關懷。醫療系統裏面，醫管局處理醫院問題的方法也是如此笨拙，只拍短片呼籲，不走落區真正去處理和解決問題，讓市民在天寒地凍的情況下，暴露在停車場外面受苦，也不及時處理。

這次疫情大爆發，暴露了香港醫療制度百病叢生，當中最嚴重的有三項……

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