周報獨家精選｜政府安老議題卸膊 長壽竟成懲罰？

「在疫情中，我們會盡最大的努力保護長者，而待疫情過後，有很多事值得我們重新檢視——日後在香港這個作為全球人口最長壽地區之一而令我們引以為傲的地方，如何讓年邁和已屆晚年的長者能在安全和健康的環境中生活，這值得全社會共同反思，以更好地照顧香港的長者。」特首林鄭月娥在上周三（3月9日）首設的抗疫記者會中這一席話，確實值得整個香港深思，而包括她在內的特區政府絕對是第一責任人，因為第五波疫情對長者群體造成極大損傷，不但暴露當局低估爆發風險、輕視疫苗防護的決策錯誤，而且突顯整個安老政策和退休保障的結構性缺陷。

在香港人口已步入老齡化、甚至在「超老齡化」的道路上加速前進的時代，獨居、貧窮、無法安養晚年的長者並非獨例。根據《香港2020貧窮報告》，政府政策介入前，65歲或以上長者的貧窮人口為58.4萬人，儘管政策介入後減少至18.8萬人，但實際上他們的日子仍然不好過，無一不在面對生活難、看病難、住屋難的困局。

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政府不擔責 安老之難從黃婆婆的「三難困境」說起

安老三招漏洞百出 退休保障似有還無

全民退保輾轉討論三十年 官商民三方仍然「雞同鴨講」

隨着本港人口老化問題日積顯著，政府必須下定決心推行全民退保，讓退休長者可以有尊嚴地安享晚年。（龔嘉盛攝）

港府抗疫政策轉向 院舍爆疫林鄭歸因疫苗猶豫值得商榷

香港第五波疫情持續，自從國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年來港視察後，特區政府抗疫策略明顯有變，例如把首要工作放在「三減」，即減少感染、減少重症、減少死亡，重點防止長者小童染疫，又採納建議設立「定點醫院」，提升本港救治水平，這些都反映特區政府能夠對症下藥，走在抗疫正確路上。

特首林鄭月娥連日來更親自主持記者會，權威發布抗疫訊息，但她至少把兩個抗疫上的失誤歸咎於外界，實在值得商榷。

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2022年3月5日，內地專家組長梁萬年，到土瓜灣社區檢測中心視察。（張浩維攝）

俄烏戰事難解 中國長遠可扭轉局面

目前已有超過250萬難民逃離烏克蘭，烏克蘭各處也有愈來愈多非軍事設施受到襲擊，不少受困城市中的人們要面對斷水斷電甚至斷糧危機。同時，西方與俄國互相指摘對方涉嫌或企圖在烏使用生化武器；烏方聲言已有超過兩萬名外國戰士加入，普京也批准來自中東地區的志願軍援俄參戰。雙方在談判桌上都尋找不到下台階之際，戰爭的慘況只會更趨嚴重。

如斯狀態下，中國對俄羅斯是何態度，會怎麼做，備受國際關注。

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2022年3月9日，烏克蘭東南部城市馬里烏波爾一所婦產科醫院被炸後，一名受傷的孕婦被救出。（美聯社）

「八孩母親事件」貫穿兩會 標誌意義堪比「孫志剛事件」

全國「兩會」閉幕當天，國務院總理李克強上周五（3月11日）在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。談及民生問題時，李克強主動回應近期輿論關切的「豐縣八孩母親事件」，並稱「我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」

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3月11日，李克強在北京人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。（新華社）

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