政府把抗疫失誤歸咎外界前 宜先釐清自己是否需負責

自農曆新年後，第五波疫情大爆發，當中最令人關注的焦點之一，肯定是安老院舍全面失守大爆發，與及市民因懼怕隨全民檢測而來的「小禁足」而搶購物資，做成各區超市貨架「清零」的現象。特首林鄭月娥連日來親自主持記者會，權威發布抗疫訊息，但她把上述兩個抗疫上的失誤───院舍大爆發與超市搶購潮歸咎於外界，這實在值得商榷。



圖為林鄭月娥3月9日出席疫情記者會。（廖雁雄攝）

第五波疫情下，截止周日（3月13日），染疫死亡人數增至約4,000人，當中約六成人來自安老院舍。對於長者接種率較落後，林鄭月娥在上周五（3月11日）記者會上有兩點解釋，一是第四波疫情減退，香港有數個月「清零」，市民接種疫苗意欲大幅下降；二是一些報道令希望接種疫苗的人士，特別是長者和他們的家人對疫苗有點存疑，從而影響了他們接種疫苗的意欲。

至於被問及搶購潮時，林鄭回應稱：「不是我們令市民恐慌，是一些揣測、網上言論說一些很奇怪的事，就令市民做了這些行為，但我承認，我們有責任第一時間澄清，我記得在這搶購潮出現時，我們都作出很多次澄清，希望大家知道情況是如此。」

林鄭所說的是實情，但未必是事實的全部……

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