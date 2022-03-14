除了疫苗接種率低，政府可知長者的生存苦況？

第五波疫情排山倒海而來，長者首當其衝、大受打擊，成為疫下最脆弱、最彷徨無助的一群。截至昨日（3月13日），疫情已造成3,780人死亡，當中逾九成為60歲或以上長者。Omicron變種病毒對年長人士的傷害之大，可想而知。

長者死亡個案中，未打針的比例相當高，政府雖一早呼籲長者接種疫苗，但成效明顯不佳，在疫情已經爆發的1月，80歲或以上長者接種率仍低至兩成。死亡率飆升直接威脅到長者生命，但除此之外，此次疫情對他們帶來的衝擊卻不限於此，它突顯的，是整個長者群體的生存困境，以及本港安老政策和退休保障的結構性缺陷。



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2月中旬的一個午後，受強烈寒潮影響，天氣連續多天低於10度，且伴隨降雨。香港社區組織協會（社協）幹事吳衛東如常來到深水埗荔枝角道的一棟大廈，了解黃婆婆（化名）的近況。黃婆婆今年70歲，右眼失明，獨自居住在深水埗區的一處劏房裏。除卻每月領取3,815元的綜援以外，她主要靠回收紙皮和轉賣二手廢棄家居用品，勉強維持生計。不過，第五波疫情急劇升溫，每日新增確診病例數以萬計，黃婆婆不敢外出，所以連那筆微薄的「外快」都賺不到了，生活更加拮据。

黃婆婆和全港50萬名貧窮長者一樣，面對生活難、看病難、住屋難的困局。（鄭子峰攝）

在香港人口已步入老齡化、甚至在「超老齡化」的道路上加速前進的時代，獨居、貧窮、無法安養晚年的黃婆婆並非獨例。根據《香港2020貧窮報告》，政府政策介入前，65歲或以上長者的貧窮人口為58.4萬人，儘管政策介入後減少至18.8萬人，但實際上他們的日子仍然不好過，無一不在面對生活難、看病難、住屋難的困局。

吳衛東服務無家者、長者等弱勢社群逾三十年。他表示，社協在深水埗區及黃大仙共服務獨居長者約500人左右。根據走訪經驗，長者主要面臨三個重要問題——貧窮、住屋及退休保障，雖然政府看似提供部份安老政策，但力度不足。政府統計處2015年的數據顯示，有74%長者患有慢性疾病，但諸如骨科、精神科、眼科等幾乎每一項醫療服務都要等三年，這對年邁多病的長者來說，無疑是非常昂貴的時間成本；而若轉去私家醫生，則會面臨昂貴的經濟成本，被迫陷入「看不起病」和「活不下去」的兩難境地。

在沉重的生活成本和微弱的社會保障下，長壽更像是一種「詛咒」而非「幸福」。只要香港社會不願意共同承擔，只要特區政府不願意建立全民退休保障，現下和未來都會有更多像黃婆婆一樣的老人家，勞碌了大半輩子，到頭來卻孤苦無依。

（香港01製圖）

根據聯合國的定義，當一個地區65歲以上長者人口佔總人口7%以上時，該地區便進入了「老齡化社會」；按照特區政府2020年的人口數字推算，本港人口持續高齡化，65歲及以上長者將在2039年升至33.3%，而且長者人口超過250萬的情況將維持逾三十年。同時，生育率維持低水平，15歲以下人口比例預計到2069年將逐漸跌至7.6%，這意味香港未來老人數量增多、新生兒數量銳減，青壯年勞動力不足，也即人口結構將會發生大轉變，預計2069年時，香港每名15至64歲人士，就要撫養4名長者和1個小孩。

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