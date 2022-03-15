Netflix真人真事改編《創造安娜》｜假名媛躋身上流社會行騙天下

改編自真人真事的Netflix劇集《創造安娜》（Inventing Anna）在全球掀起熱烈討論，故事講述從俄羅斯移居德國的平民少女安娜偽裝名流躋身紐約上流社會的鋒迴路轉經歷。

現實中的「安娜」因行騙而鋃鐺入獄，出獄後將故事版權賣給Netflix，從中獲得32萬美元報酬，她更一再強調自己是企業家，其行騙天下手法只是「創業」。



《創造安娜》取材自記者Jessica Pressler的報道《How Anna Delvey Tricked New York’s Party People》，講述曾在法國時尚雜誌實習的安娜偽裝名媛混入富人社交圈子。（電影劇照）

《創造安娜》正正告訴觀眾，意欲擠身上流，需要的明顯不止是金錢，上流階級的小圈子，自有其規則與文化，不可能開放給陌生人隨便參與，普通人只可望門興嘆。然而，聰穎的安娜成功將自己偽裝成名流富二代，藉此騙取酒店、企業的住宿與服務，更將華爾街一眾老狐狸玩弄於股掌之中，幾乎從銀行手上借得數千萬美元貸款。

故事從安娜被捕開始，觀眾跟隨記者調查的視角，採訪案中受害的上流人士，從而重構安娜的故事。這群受害者不乏社會名流，閱人無數，江湖經驗豐富，被問到為何會相信安娜，他們均異口同聲表示「歸功」於其卓越品味。安娜顯然了解到藝術與品味是上流社會溝通的密碼，痛下苦功，懂得按年份和地區挑選紅酒，穿衣配搭充滿品味，能對藝術家不同時期的藝術品給出精妙的評論，因此身邊的上流人士相信安娜自小過着貴族生活，接受精英教育。

現實中，自稱Anna Delvey的Anna Sorokin（右），成功假扮富二代打入上流社會。（Getty Images）

精通多國語言、以天才和企業家自居的安娜聰敏過人，個性極端且偏執，她對撒謊毫無顧忌，知道什麼時候要裝可憐引人同情和關注，為了延長簽證更可隨口編造被父視虐打的經歷。不少現實中的受害者直斥Netflix作品為安娜塑造正面形象，但可恨的人必有可悲之苦，亦只有如此乖張狂妄的人，才能看透資本主義社會上流圈子的瘋狂本質。

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《《創造安娜》：資本主義上流圈子的虛構人生》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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