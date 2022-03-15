犯罪動作片《Mahaan》：小惡懲戒大惡　黑幫片微妙的意識形態

娛樂元素豐富的印度電影早已擺脫宣揚黑白分明世界觀的框框，人物個性鮮明，惡人有善心，執法者像魔頭，道德育成罪犯，民主政治變成惡人最好的靠山。



電影難得直面討論「黑金政治」，這個年代發達國家影片很難把貪污舞弊拍得那麼明目張膽，換成其他國家又未必能得到政府或者投資者的批准去拍。（電影劇照）

黑幫動作片《Mahaan》（暫譯《偉人》）講述一對因為酒而仇怨難解的父子。父親Gandhi Mahaan自小背負成為偉人的包袱，他的家庭幾十年來推動泰米爾納都邦（Tamil Nadu）實現甘地禁酒的心願。他一生規行矩步，在40歲生日那天決定試試吸煙、飲酒、賭錢的滋味，更因此重遇兒時好友。當年好友父親的釀酒生意正是其父親的打擊對象。

他狂歡了一晚，妻子一怒之下帶同兒子遠走高飛。Mahaan把心一橫，跟好友合作將其祖傳秘方發揚光大，在暴力及地方政府包庇下更成為酒業大亨。二十年過去，當上警察的兒子以中央政府特種部隊名義，回到家鄉和父親決一死戰。電影情節難免令港產片迷想起《五億探長雷洛傳II之父子情仇》，長大後以廉署專員身份回來對付父親雷洛（劉德華飾）的兒子雷用賢（郭富城飾）。

Amazon Prime串流平台除了有獨家的美國片，也頗多自家製作的印度片，黑幫動作片《Mahaan》並非歌舞片，但娛樂元素豐富。（電影劇照）

在《偉人》飾演黑道中人的主角深具明星魅力，觀眾既想看他得到政棍幫助而扶搖直上，又想見到他對政棍展開心狠手辣的報復行動。其子雖是正義一方，卻像《蝙蝠俠—黑夜之神》的小丑，有如總會想到主角下一步而設好陷阱的智能犯。片中男孩被媽媽帶到印地語地區養育成人，然後回到泰米爾地區向父報仇，蘊含不少現實政治意涵。《偉人》牽涉「聖雄」甘地，中心思想卻超出「禁酒養肥黑幫」，變成迷信意識形態可以解決社會問題，反而造成更大的社會問題。影片刻劃的印度地方政治和甘地有許多微妙關係，對政經局勢感興趣的觀眾更可細味箇中的政治含意。

印度電影題材多元，「印度劉華」Aamir Khan主演的《來自星星的PK》將印度社會漸趨極端、欠缺包容的觀察，化成極高娛樂性的影片。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《《偉人》：黑幫片隱微的意識形態》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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