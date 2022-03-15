長者需要長遠退休保障 政府不可將責任外判

特區政府不願制定全民退休保障的理據之一，是當局每年都有不少介入處理長者安老問題的政策。例如財政司司長陳茂波上月底發表《2022-23年度財政預算案》，表示向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.84億元。香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新向《香港01》指出，這些只是過往既定的「數字遊戲」，沒有什麼特別。



此外，強積金制度則是特區政府拒絕制定全民退保的另一「擋箭牌」。1995年，政府提出私營公積金計劃，及後通過《強制性公積金計劃條例》，在2000年12月1日實施。不過，強積金推出之初，已被廣泛詬病收費高、回報低。周永新曾擔任強積金諮詢委員會主席，在多年前提出的三大問題，至今仍然未解。

勞工及福利局局長羅致光多次提出強積金轉年金的想法。（資料圖片）

此外，現任勞工及福利局局長羅致光，在強積金推行之初，已以香港大學社會工作及社會行政學系學者的身份建議加緊改善。但他提出的改良方案，卻是一種只能對富裕老人「錦上添花」的年金保障，對於一眾真正有需要的長者來說，根本沒有實質作用。不過，羅致光似乎對年金計劃情有獨鍾……

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